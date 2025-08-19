Гарантии безопасности для Украины: Зеленский анонсировал дальнейшие важные шаги

Зеленский в Белом доме / © Владимир Зеленский

Вчера, 18 августа, прошли важные переговоры в Вашингтоне с президентом США и европейскими лидерами. Это действительно значительный шаг к завершению войны и безопасности Украины и наших людей.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский и Трамп в Белом доме / © Владимир Зеленский

Он добавил, что команды уже работают над конкретным наполнением гарантий безопасности.

«Сегодня продолжаем координацию на уровне лидеров, будут обсуждения, готовим соответствующие форматы. Продолжим работать и завтра. Советники по нацбезопасности сейчас также находятся в постоянном контакте. Гарантии безопасности будут», – заверил украинский лидер.

Лидеры ЕС в Белом доме / © Владимир Зеленский

Зеленский поблагодарил всех партнеров за решительность и поддержку.

«Украина ощущает эту силу. И мы сделаем все, чтобы путь к миру стал реальностью — благодаря партнерству, гарантиям безопасности и благодаря храбрости украинского народа», — завершил президент Украины Владимир Зеленский.

Встреча в Белом доме / © Владимир Зеленский

Ранее обнародовали кадры встречи в Белом доме, которые войдут в историю . Там показали, как глава США Дональд Трамп принимал украинского президента Владимира Зеленского и лидеров Европейского союза.

Вчера, 18 августа, в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским и лидерами ЕС. На фото, в частности Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Фридрих Мерц, Джорджа Мэлони, Александер Стубб, Урсула фон дер Ляен и Марк Рютте.

Также на фото зафиксировано, как глава Штатов Дональд Трамп звонил по телефону кремлевскому диктатору Владимиру Путину.