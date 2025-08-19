- Дата публикации
Гарантии безопасности для Украины: Зеленский анонсировал дальнейшие важные шаги
Зеленский заверил, что идет активная работа по разработке надлежащих гарантий безопасности для Украины.
Вчера, 18 августа, прошли важные переговоры в Вашингтоне с президентом США и европейскими лидерами. Это действительно значительный шаг к завершению войны и безопасности Украины и наших людей.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Он добавил, что команды уже работают над конкретным наполнением гарантий безопасности.
«Сегодня продолжаем координацию на уровне лидеров, будут обсуждения, готовим соответствующие форматы. Продолжим работать и завтра. Советники по нацбезопасности сейчас также находятся в постоянном контакте. Гарантии безопасности будут», – заверил украинский лидер.
Зеленский поблагодарил всех партнеров за решительность и поддержку.
«Украина ощущает эту силу. И мы сделаем все, чтобы путь к миру стал реальностью — благодаря партнерству, гарантиям безопасности и благодаря храбрости украинского народа», — завершил президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее обнародовали кадры встречи в Белом доме, которые войдут в историю . Там показали, как глава США Дональд Трамп принимал украинского президента Владимира Зеленского и лидеров Европейского союза.
Вчера, 18 августа, в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским и лидерами ЕС. На фото, в частности Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Фридрих Мерц, Джорджа Мэлони, Александер Стубб, Урсула фон дер Ляен и Марк Рютте.
Также на фото зафиксировано, как глава Штатов Дональд Трамп звонил по телефону кремлевскому диктатору Владимиру Путину.