Гарантии безопасности для Украины: Зеленский анонсировал новые встречи с европейскими лидерами
Президент Украины рассказал о "европейском треке" переговоров, цель которого "поставить точки" в вопросе гарантий безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на следующей неделе состоится "европейский трек" переговоров о гарантиях безопасности. По его словам, встречи будут организованы на уровне лидеров, чтобы поставить точку в этом вопросе.
Об этом он заявил во время брифинга в пятницу, 29 августа.
«На следующей неделе будет европейский трек. Я думаю, что мы будем организовывать на уровне лидеров, потому что некоторые нужно ставить точки по гарантиям безопасности. Хочется, чтобы мы шли по одному пути, понимали друг друга. Поэтому, я думаю, мы будем на разных площадках, у нас будет несколько встреч», — отметил президент.
Зеленский уточнил, что в переговорах примут участие представители вашингтонской группы и другие европейские лидеры. Он подчеркнул, что Украина уже активно занимается процессом двусторонних соглашений по гарантиям безопасности, к которому уже привлечены 18 стран. По его словам, первое такое соглашение было подписано с Соединенными Штатами.
Напомним, Вашингтон продолжает переговоры как с Киевом, так и Москвой в поисках путей завершения войны в Украине. Спецпосланник США Стив Виткофф сообщил, что на этой неделе он должен встретиться с украинской делегацией в Нью-Йорке.
По информации Bloomberg, на встречу с представителем Трампа в Соединенные Штаты поедут Андрей Ермак и Рустем Умеров . Ожидается, что главными темами обсуждения будут гарантии безопасности и встреча с Путиным.
Позже стало известно, что встреча состоится в пятницу , 29 августа. По словам Зеленского, от американской стороны будут привлечены «все, кто работает над содержанием гарантий безопасности».