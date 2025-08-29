Гарантии безопасности для Украины: Зеленский анонсировал новые встречи с европейскими лидерами

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на следующей неделе состоится "европейский трек" переговоров о гарантиях безопасности. По его словам, встречи будут организованы на уровне лидеров, чтобы поставить точку в этом вопросе.

Об этом он заявил во время брифинга в пятницу, 29 августа.

«На следующей неделе будет европейский трек. Я думаю, что мы будем организовывать на уровне лидеров, потому что некоторые нужно ставить точки по гарантиям безопасности. Хочется, чтобы мы шли по одному пути, понимали друг друга. Поэтому, я думаю, мы будем на разных площадках, у нас будет несколько встреч», — отметил президент.

Реклама

Зеленский уточнил, что в переговорах примут участие представители вашингтонской группы и другие европейские лидеры. Он подчеркнул, что Украина уже активно занимается процессом двусторонних соглашений по гарантиям безопасности, к которому уже привлечены 18 стран. По его словам, первое такое соглашение было подписано с Соединенными Штатами.

Напомним, Вашингтон продолжает переговоры как с Киевом, так и Москвой в поисках путей завершения войны в Украине. Спецпосланник США Стив Виткофф сообщил, что на этой неделе он должен встретиться с украинской делегацией в Нью-Йорке.

По информации Bloomberg, на встречу с представителем Трампа в Соединенные Штаты поедут Андрей Ермак и Рустем Умеров . Ожидается, что главными темами обсуждения будут гарантии безопасности и встреча с Путиным.

Позже стало известно, что встреча состоится в пятницу , 29 августа. По словам Зеленского, от американской стороны будут привлечены «все, кто работает над содержанием гарантий безопасности».