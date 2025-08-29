- Дата публикации
Гарантии безопасности для Украины: Зеленский назвал три ключевых блока
Армия, НАТО, санкции против России Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали трех главных гарантий безопасности для нашего государства.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал три ключевых блока гарантий безопасности для Украины.
Об этом Зеленский заявил на брифинге в пятницу 29 августа.
Первый блок касается армии — сохранение нынешней численности военных и обеспечение их оружием благодаря украинскому, европейскому и американскому производству.
Второй блок касается НАТО. Речь идет о договоренностях с партнерами на уровне лидеров по их готовности поддержать Украину в случае новой агрессии.
Третий блок — это санкции против России и использование замороженных российских активов для восстановления государства.
Напомним, 25 августа президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны готовы предоставить Украине существенные гарантии безопасности, а США «окажут поддержку». Глава Белого дома подчеркнул, что именно Европа должна сделать решительный шаг в этом направлении, ведь «она расположена рядом с Украиной».
По словам президента Украины Владимира Зеленского, гарантии безопасности, работа над которыми продолжается, должны быть такими, как пятая статья Договора НАТО. Глава государства также акцентировал, что вопрос гарантий безопасности — это и вопрос финансирования ВСУ.