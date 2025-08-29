ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
98
Время на прочтение
1 мин

Гарантии безопасности для Украины: Зеленский назвал три ключевых блока

Армия, НАТО, санкции против России Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали трех главных гарантий безопасности для нашего государства.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три ключевых блока гарантий безопасности для Украины.

Об этом Зеленский заявил на брифинге в пятницу 29 августа.

  • Первый блок касается армии — сохранение нынешней численности военных и обеспечение их оружием благодаря украинскому, европейскому и американскому производству.

  • Второй блок касается НАТО. Речь идет о договоренностях с партнерами на уровне лидеров по их готовности поддержать Украину в случае новой агрессии.

  • Третий блок — это санкции против России и использование замороженных российских активов для восстановления государства.

Напомним, 25 августа президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны готовы предоставить Украине существенные гарантии безопасности, а США «окажут поддержку». Глава Белого дома подчеркнул, что именно Европа должна сделать решительный шаг в этом направлении, ведь «она расположена рядом с Украиной».

По словам президента Украины Владимира Зеленского, гарантии безопасности, работа над которыми продолжается, должны быть такими, как пятая статья Договора НАТО. Глава государства также акцентировал, что вопрос гарантий безопасности — это и вопрос финансирования ВСУ.

Дата публикации
Количество просмотров
98
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie