Гарантии безопасности для Украины: Зеленский назвал три ключевых блока

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три ключевых блока гарантий безопасности для Украины.

Об этом Зеленский заявил на брифинге в пятницу 29 августа.

Первый блок касается армии — сохранение нынешней численности военных и обеспечение их оружием благодаря украинскому, европейскому и американскому производству.

Второй блок касается НАТО. Речь идет о договоренностях с партнерами на уровне лидеров по их готовности поддержать Украину в случае новой агрессии.

Третий блок — это санкции против России и использование замороженных российских активов для восстановления государства.

Напомним, 25 августа президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны готовы предоставить Украине существенные гарантии безопасности, а США «окажут поддержку». Глава Белого дома подчеркнул, что именно Европа должна сделать решительный шаг в этом направлении, ведь «она расположена рядом с Украиной».

По словам президента Украины Владимира Зеленского, гарантии безопасности, работа над которыми продолжается, должны быть такими, как пятая статья Договора НАТО. Глава государства также акцентировал, что вопрос гарантий безопасности — это и вопрос финансирования ВСУ.