Гарантии безопасности для Украины: Зеленский объяснил, на что рассчитывает Киев

Владимир Зеленский / © Associated Press

Гарантии безопасности Украины, работа над которыми продолжается, должны быть такими, как 5 статья НАТО.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в ходе совместного с генсеком НАТО Марком Рютте общения с журналистами в Киеве.

«Сейчас фактически каждый день продолжаются переговоры по конкретному наполнению гарантии безопасности для Украины», — сказал он.

По его данным, переговоры продолжаются на уровне советников по безопасности, военных и дипломатов.

Он также подчеркнул, что вопрос гарантий безопасности — это и вопрос финансирования ВСУ.

«Это должны быть гарантии article 5 like, то есть как пятая статья Договора НАТО, и это реально действенные гарантии безопасности. Именно на такой результат мы должны получиться», — добавил Зеленский.

Напомним, на Западе чиновники активно работают над согласованием плана гарантий безопасности для Украины, который бы поддержала администрация Дональда Трампа. Военные прорабатывают четыре ключевых сценария, которые позволят сдержать агрессию России.

Стороны отошли от идеи размещения на передовой крупных военных контингентов, сосредоточившись на защите с воздуха, моря и тренировке украинских сил.

Стив Уиткофф заявил CNN 17 августа, что во время саммита на Аляске было достигнуто соглашение, что Вашингтон и его союзники могут предоставить Украине «гарантии, способные изменить течение игры», в форме «защиты, подобной статье 5», хотя конкретики он не привел.

Фраза «подобные статье 5» происходит от 5-й статьи договора НАТО, ключевого положения, определяющего, что вооруженное нападение на одного члена считается нападением на всех.