Гарантии безопасности для Украины: Зеленский раскрыл условие от США

Гарантии безопасности США для Украины связали с выходом из Донбасса - Зеленский / © Getty Images

Реклама

Украина может получить гарантии безопасности от США только при выводе войск из Донбасса.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Reuters.

По его словам, американская сторона якобы связывает окончательное согласование гарантий безопасности с готовностью Киева покинуть территории на востоке страны.

Реклама

«Американцы готовы финализировать эти гарантии на высоком уровне, как только Украина будет готова вывести войска из Донбасса», — отметил Зеленский.

В то же время, президент подчеркнул, что такой сценарий создает серьезные риски для безопасности Украины и Европы в целом, поскольку передача контроля над регионом будет означать потерю важных оборонных позиций.

Зеленский также предположил, что Россия рассчитывает на усталость США от переговорного процесса и изменение приоритетов Вашингтона. По его словам, международная ситуация, в том числе напряженность на Ближнем Востоке, влияет на подходы американской администрации.

Он поблагодарил США за продолжение поставок вооружения, в том числе систем ПВО Patriot, однако отметил, что объемы поддержки остаются недостаточными для нужд Украины.

Реклама

Отдельно президент отметил, что Украина наращивает собственное производство ракет и беспилотников, что позволяет наносить удары по военным целям на территории России в ответ на обстрелы украинских городов.

Переговоры Украины и США: что известно

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил результы состоявшихся в США дипвстреч. Команда переговорщиков доложила о ходе переговоров во Флориде, акцентировав внимание на новых возможностях и имеющихся трудностях.

Отметим, что на днях во Флориде прошли переговоры делегаций США и Украины в рамках посреднических усилий по достижению мирного соглашения.