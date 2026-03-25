Гарантии безопасности для Украины: Зеленский раскрыл условие от США
Зеленский предупредил о рисках Украины и Европы в случае отказа от оборонных позиций на Донбассе.
Украина может получить гарантии безопасности от США только при выводе войск из Донбасса.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Reuters.
По его словам, американская сторона якобы связывает окончательное согласование гарантий безопасности с готовностью Киева покинуть территории на востоке страны.
«Американцы готовы финализировать эти гарантии на высоком уровне, как только Украина будет готова вывести войска из Донбасса», — отметил Зеленский.
В то же время, президент подчеркнул, что такой сценарий создает серьезные риски для безопасности Украины и Европы в целом, поскольку передача контроля над регионом будет означать потерю важных оборонных позиций.
Зеленский также предположил, что Россия рассчитывает на усталость США от переговорного процесса и изменение приоритетов Вашингтона. По его словам, международная ситуация, в том числе напряженность на Ближнем Востоке, влияет на подходы американской администрации.
Он поблагодарил США за продолжение поставок вооружения, в том числе систем ПВО Patriot, однако отметил, что объемы поддержки остаются недостаточными для нужд Украины.
Отдельно президент отметил, что Украина наращивает собственное производство ракет и беспилотников, что позволяет наносить удары по военным целям на территории России в ответ на обстрелы украинских городов.
Переговоры Украины и США: что известно
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил результы состоявшихся в США дипвстреч. Команда переговорщиков доложила о ходе переговоров во Флориде, акцентировав внимание на новых возможностях и имеющихся трудностях.
Отметим, что на днях во Флориде прошли переговоры делегаций США и Украины в рамках посреднических усилий по достижению мирного соглашения.