Гарантии безопасности для Украины: Зеленский рассказал, какие они могут быть

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украина может получить новую модель гарантий безопасности от США по израильскому образцу с бекстопом американцев и патрулированием неба и моря.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами, передает корреспондент ТСН.

Он заявил, что США рассматривают новую схему гарантий безопасности для Украины, которая будет частично напоминать модель защиты Израиля. Речь идет об ограниченном военном присутствии коалиции стран и «бэкстопе» американцев в случае угрозы.

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«То, что мне говорил Президент Трамп, — он считает, что само по себе соглашение с его стороны — это уже гарантии. Не все, но часть гарантий», — отметил политик.

Зеленский также отметил, что Украина просит о «соответствующих системах» безопасности, в частности, военном присутствии партнеров в формате коалиции.

«У нас будут войска предпринимать соответствующие шаги с коалицией желающих. И будет это качественно, если будет бэкстоп американцев», — объяснил он.

По его мнению, именно американская поддержка должна стать основой для действенной защиты Украины, даже если количество иностранных военных будет ограничено.

«Это будет что-то между Украиной и партнерами, прежде всего из США, типа пятой статьи. Если контингент небольшой, но есть мониторинг неба, моря и суши, то важно иметь этот бекстоп», — подчеркнул президент

Глава государства сравнил возможную модель с защитой Израиля, когда США и союзники мгновенно реагируют на ракетные атаки:

«Когда Иран атаковал Израиль 800 ракетами — США сразу подняли авиацию. Это и есть бекстоп».

Он также рассказал, что обсуждается два формата обязательств безопасности: большой контингент союзников без американской гарантии или меньший состав — но с участием США.

«Большое количество нужно, если нет бекстопа. Но это сложно и дорого. А вот как в случае с Израилем меньше людей, но есть авиация, мониторинг и ответ в случае угрозы», — сказал президент.

Отдельно он отметил, что почти все партнеры поддерживают идею постоянного патрулирования украинского неба.

«Никто не спрашивает по патрулированию — все за. Это нужно постоянно — 24/7. Формат еще не подписан, но фиксируется», — добавил он.

Президент Украины подчеркнул, что основой безопасности должна быть сильная армия Украины, способная самостоятельно защищаться. А присутствие союзников и мониторинг — это лишь усиление.

Напомним, ранее мы писали о том, гарантирует ли соглашение о ископаемых безопасность Украины.