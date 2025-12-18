Гарантии безопасности для Украины: Зеленский сказал, какой пункт держат в секрете

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о переговорах с США по гарантиям безопасности. Киев получил проект документа и планирует передать Вашингтону свои предложения по его содержанию в ближайшие дни.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в ответ на вопрос журналистов.

«Гарантии должны включать пункт, похожий на пятую статью НАТО, а также содержать четкое понимание того, как партнеры будут реагировать в случае повторной агрессии России. Детали по вооружению стороны договорились пока не раскрывать публично — до финализации соответствующего документа», — сказал он.

Комментируя так называемую «последнюю версию мирного плана РФ», президент отметил, что согласованной версии пока не существует. По его данным, США обсуждают определенные предложения и с Украиной, и с Россией, однако финального согласованного документа нет.

Напомним, «коалиция желающих» наработала гарантии безопасности, которые она должна предоставить Украине после окончания войны.

В частности, Европа и США обязуются поддерживать украинскую армию, которая в мирное время должна оставаться на уровне до 800 тысяч военных, чтобы защитить территорию Украины. Кроме того, в рамках «коалиции желающих» Европа при поддержке США планирует создать «многонациональные силы Украины» для восстановления ВСУ, защиты неба и безопасности в море, с возможными действиями на территории Украины. Также план гарантий безопасности предусматривает создание механизма контроля прекращения огня, мониторинг должен возглавить США. Речь идет о предупреждении атак, фиксации нарушений и реагировании на них.

Дональд Трамп заявил на брифинге в Белом доме, что Соединенные Штаты готовы предоставить Украине гарантии безопасности, поскольку это ключевой фактор для успешной реализации мирного соглашения.

В то же время, американский лидер выразил мнение, что нынешнее предложение соглашения не находит полной поддержки со стороны Владимира Зеленского.

В ответ Зеленский не исключил, что война может завершиться в следующем году. Однако он подчеркнул, что государство должно иметь значительные запасы вооружения на складах как гарантию безопасности на будущее.

Справка: Статья 5 Североатлантического договора — ключевой принцип коллективной обороны НАТО: вооруженное нападение на одного члена Альянса рассматривается как нападение на всех. Это обязывает каждую страну-члена оказать помощь, включая применение вооруженной силы, если это будет считаться необходимым, для восстановления безопасности, хотя конкретные действия определяются каждым государством.