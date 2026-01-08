Гарантии безопасности для Украины: Зеленский заявил, что документ готов к финализации с Трампом

Владимир Зеленский / © Associated Press

Двухсторонний документ о гарантиях безопасности для Украины от США фактически готов. Следующий этап — его финализация на самом высоком уровне.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«(Секретарь Совета безопасности и обороны — ред.) Рустем Умеров доложил по результатам переговоров нашей команды во Франции вчера. Фактически готовый к финализации на высшем уровне с президентом Соединенных Штатов двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины», — заявил Зеленский.

По словам президента, важно, что Украине удается и дальше объединять работу европейских и американской команд, также переговорные группы совместно обсудили, в частности, документы по восстановлению и экономическому развитию.

«Были обсуждены и сложные вопросы по базовой рамке для окончания войны, и украинская сторона представила возможные варианты финализации этого документа. Понимаем, что американская сторона будет общаться с Россией, и ожидаем фидбек — готов ли агрессор реально заканчивать войну», — добавил он.

Глава государства подчеркнул, что по возвращении в Киев украинская переговорная команда будет докладывать о всех деталях встреч.

«Также информируем партнеров о последствиях российских ударов. В этом контексте необходимо, чтобы давление на Россию росло так же, как интенсивно работают переговорные команды. Реалистичность будущих гарантий безопасности должна быть доказана способностью партнеров уже на этом этапе оказывать действенное давление на агрессора», — добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Европа и США в Париже согласовали гарантии безопасности для Украины. Союзники представили план, включающий долгосрочную поддержку ВСУ и возможное размещение иностранных войск на территории Украины после прекращения огня.