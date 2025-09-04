- Дата публикации
Категория
Политика
Гарантии безопасности и давление на Кремль: Ермак рассказал, что обсуждают союзники в Париже
В Париже прошла встреча высокопоставленных дипломатов: обсуждали практическую реализацию гарантий безопасности, усиление санкционного давления на Россию и возвращение пленных.
В Париже Андрей Ермак и Секретарь СНБО Рустем Умеров встретились с представителями США, Великобритании, Франции, Германии и Италии для практической реализации гарантий безопасности для Украины, усиления санкций против России и возвращения украинских пленных и детей, похищенных Россией.
Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.
Главным вопросом встречи стала практическая реализация договоренностей лидеров государств по гарантиям безопасности для Украины. Они должны обеспечивать защиту в воздухе, море, на земле и в киберпространстве. Также участники обсудили ужесточение санкций против России, возвращение украинских пленных и детей, похищенных россией.
"Продолжаем координацию позиций, чтобы приблизить устоявшийся и справедливый мир для Украины. Войну, которую начала Россия, необходимо остановить. Принцип Президента Трампа "мир благодаря силе" - именно тот подход, который может повлиять на агрессора", - отметил Андрей Ермак.
Он поблагодарил всех партнеров за последовательную поддержку и конструктивную работу, подчеркнув, что Украина продолжает двигаться вперед по вопросам укрепления безопасности и международной координации.
Напомним, европейские лидеры, которые примут участие в саммите "Коалиции желающих", позвонят по телефону президенту США Дональду Трампу. В разговоре примет участие Владимир Зеленский.