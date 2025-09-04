Гарантии безопасности и давление на Кремль: Ермак рассказал, что обсуждают союзники в Париже

Встреча в Париже

В Париже Андрей Ермак и Секретарь СНБО Рустем Умеров встретились с представителями США, Великобритании, Франции, Германии и Италии для практической реализации гарантий безопасности для Украины, усиления санкций против России и возвращения украинских пленных и детей, похищенных Россией.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Главным вопросом встречи стала практическая реализация договоренностей лидеров государств по гарантиям безопасности для Украины. Они должны обеспечивать защиту в воздухе, море, на земле и в киберпространстве. Также участники обсудили ужесточение санкций против России, возвращение украинских пленных и детей, похищенных россией.

"Продолжаем координацию позиций, чтобы приблизить устоявшийся и справедливый мир для Украины. Войну, которую начала Россия, необходимо остановить. Принцип Президента Трампа "мир благодаря силе" - именно тот подход, который может повлиять на агрессора", - отметил Андрей Ермак.

Он поблагодарил всех партнеров за последовательную поддержку и конструктивную работу, подчеркнув, что Украина продолжает двигаться вперед по вопросам укрепления безопасности и международной координации.

Напомним, европейские лидеры, которые примут участие в саммите "Коалиции желающих", позвонят по телефону президенту США Дональду Трампу. В разговоре примет участие Владимир Зеленский.