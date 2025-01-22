Гарантии безопасности и окончание войны: что говорил Зеленский про Украину на форуме в Давосе

В частности, речь шла о гарантиях безопасности и членстве в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в юбилейном 55-м Всемирном экономическом форуме, который проходит в Давосе (Швейцария).

Мероприятие продлится до 24 января, и на эту площадку съедутся около трех тысяч участников из 130 стран.

ТСН.ua собрал главные заявления Владимира Зеленского относительно Украины и войны.

Иран в войне против Украины

Как заявил Зеленский, хотя пока нет конкретных подтверждений, что иранские военные непосредственно воюют против Украины, Иран уже активно участвует в конфликте.

Он напомнил, что Иран поставляет России дроны, которые используются для ударов по украинским гражданским объектам, в частности, больницам и школам.

"Я считаю, в принципе, что глобально Иран уже вовлечен в эту войну. После того, как они начали наносить удары по нашей гражданской инфраструктуре и убивать наших людей", — подчеркнул президент.

Также, по словам Зеленского, Иран предоставляет России лицензию на производство дронов, убивающих мирных людей.

Войска РФ на территории Украины и потери КНДР

По словам Зеленского, чтобы оценить размер помощи Украине в начале полномасштабной войны и сейчас следует учитывать, какому количеству оккупационных войск РФ противостоят украинские защитники.

"Вы должны знать, что на сегодня 600 тысяч, а если быть точным – 608 тысяч находится на территории Украины российских войск. То есть эта группировка втрое больше, чем то, что в начале 2022 года пошло на нас. И потому, когда говорят, что есть достаточно помощи, сравните, что было тогда и что происходит сейчас", – отметил Зеленский во время своего выступления.

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Также, как сообщил Владимир Зеленский, четыре тысячи северокорейских военных погибли на Курщине.

Также глава государства высказался о стратегии президента РФ Владимира Путина относительно втягивания еще одной страны в войну против Украины.

"Мы до сих пор находимся в Курском регионе. Наши военные там. Сил РФ не хватило нас вытеснить. Сегодня там более 60 тыс. российских военных. Именно на этом направлении. Кроме этого, было 12 тыс. северных корейцев, четыре тысячи из которых погибли. Это была стратегия Путина вовлечь еще одну страну", – сказал Зеленский.

Гарантии безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления подчеркнул важность сильной дипломатии для достижения устойчивого мира.

При этом он предостерег, что слабые или неопределенные гарантии могут привести к возвращению России к войне.

"Но если будут слабые гарантии безопасности, будет неуверенность, будут только слова, то соответственно и от России вы получите только слова, и они снова вернутся с войной", – добавил президент.

Как считает президент, в Украине нужно будет разместить по меньшей мере 200 тысяч европейских миротворцев, чтобы предотвратить новое нападение России.

По его словам, такие силы будут лишь частью гарантий безопасности, в которых нуждается Украина.

Отказ от территорий и окончание войны

Украина не согласится на компромисс, предусматривающий признание оккупированных территорий частью агрессора России. Этого не произойдет даже под давлением всех союзников.

Глава государства подчеркнул, что для Украины оккупированные территории будут всегда оставаться украинскими до момента их возвращения под контроль государства.

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По его словам, диалог с Москвой должен проходить только с позиции силы. Ведь, отмечает президент, любая попытка относиться к агрессору на равных является поражением для Украины.

Также во время своего выступления Зеленский напомнил, что Дональд Трамп ранее заверил Владимира Зеленского, что будет делать все, чтобы закончить войну в этом году.

Членство в НАТО

Зеленский отметил, что Запад ввел в заблуждение Украину, когда пообещал в будущем принять ее в НАТО. Сейчас членство Украины в Альянсе в значительной степени зависит от политики США и прежде всего от позиции президента Дональда Трампа.

По мнению главы государства, политика Запада по членству Украины в НАТО "была не очень прозрачной". По словам Зеленского, слабая позиция Германии и США в прошлом стоила им политических потерь.

"Я считаю, что была слабая позиция Германии и Соединенных Штатов. Потому что у них был диалог с россиянами, и я считаю, что они проиграли этот диалог. Проиграли, потому что они всегда апеллируют к тому, что когда-то были договоренности с Россией", – объяснил Зеленский.

Он отметил, что большинство членов НАТО поддерживают присоединение Украины к Альянсу. Тем не менее, четыре государства до сих пор выступают против. Это США, Германия, Словакия и Венгрия.

"Но на самом деле позиция этих государств зависит от Соединенных Штатов и прежде всего от позиции американского президента", – отметил Зеленский.

Переговоры в Турции

Российский диктатор Владимир Путин часто заявляет, что готов вернуться к так называемым Стамбульским соглашениям и якобы начать мирные переговоры с Украиной. Тем не менее, Киев это отрицает.

"Нет никаких турецких переговоров, поскольку я президент, я переговорщик, а в России – он переговорщик, Путин. Так что я никогда не встречался в Турции с Путиным", – подчеркнул Зеленский.

Также он называет переговоры в Турции "ультиматумами Путина":

"Они (РФ — Ред.) сказали, что я должен отступить, они сменят меня на пророссийского Медведчука, так что я больше не президент. Для меня это не проблема, будут голосовать наши люди. Я имею в виду, что это не цель. Весь Донбасс — это Россия, что мы должны это признать. Потом – мы должны признать русский язык, проголосовать и изменить нашу Конституцию, чтобы мы имели нейтральный статус, уменьшить армию до 50 тысяч. Потом – мы должны отдать все оружие, от артиллерии, все, что до 20 км, мы должны разрушить и отдать им. Поэтому никогда не было никаких переговоров – это ультиматум от убийцы", – сказал Зеленский.

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Он добавил, что послал этих людей. Затем, по его словам, "Беларусь хотела что-то организовать, о чем-то договариваться, но они снова выдвинули ультиматум".

Участие Европы в послевоенных переговорах

Президент Украины сомневается в участии Европы в переговорах, когда война в Украине завершится.

"Непонятно, будет ли у Европы вообще место за столом, когда война закончится. Мы благодарны Европе за всю поддержку, которую она оказала нашей стране, но будет ли слушать Трамп Европу? Будет ли он вести переговоры с Россией и Китаем без Европы? Европа должна научиться самостоятельно заботиться о себе, чтобы мир не мог позволить себе игнорировать ее", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что важно сохранять единство европейских стран, ведь мир считает Европу единым целым.

Напомним, ранее в Давосе Зеленский призвал Европу объединиться для защиты от РФ.

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