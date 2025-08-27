Гарантии безопасности и встреча с Путиным: о чем будет говорить Уиткофф с украинской делегацией

Стив Уиткофф / © Associated Press

На встрече специального посланника президента США Стива Уиткоффа с украинской делегацией, которая состоится на этой неделе в Нью-Йорке, будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины и подготовка к встрече президента Зеленского с президентом государства-агрессора Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

По информации издания, в состав украинской делегации войдут руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Собеседник Bloomberg сообщил, что повестка дня во время визита представителей Украины будет сосредоточена на гарантиях безопасности и предстоящей двусторонней встрече между Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

В издании напомнили, что в своем вечернем видеообращении во вторник, 26 августа, Зеленский объявил, что Украина начнет новые дипломатические усилия, чтобы связаться со странами, которые потенциально могут провести мирные переговоры с Россией.

По словам украинского президента, это может быть Турция, страны Персидского залива или некоторые европейские страны. В тот же день Ермак и Умеров посетили Катар.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп настаивает на скорейшем соглашении между Киевом и Москвой о прекращении войны. При этом партнеры Украины сосредотачиваются на определении гарантий безопасности, которые они могут предоставить, чтобы обеспечить выполнение любого соглашения, достигнутого с Путиным.

Белый дом ранее заявил, что, по его мнению, Путин согласился встретиться с Зеленским, и что планирование встречи продолжается, хотя Кремль не подтвердил никаких таких обязательств.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на прошлой неделе в интервью NBC заявил, что встреча Путина и Зеленского может состояться тогда, когда будет составлена повестка дня такого саммита. «Эта повестка дня вообще не готова», — подчеркнул он.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы присутствовать на первой встрече Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, отметив, что президенты Украины и России «не очень хорошо между собой ладят».

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос завершения войны должен решаться на уровне лидеров Украины и РФ. Впрочем, россияне делают все, чтобы такие переговоры не состоялись.