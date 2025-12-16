Гарантии безопасности или иллюзия мира: что означают договоренности в Берлине для будущего Украины

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Реклама

Во время мирных переговоров в Берлине официальные лица США, Украины и Европы в ходе переговоров по предстоящему мирному соглашению договорились о гарантиях безопасности для Украины. Впрочем, Кремль держит свою давнюю линию, отказываясь от этого.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики подчеркивают, что два американских чиновника сообщили New York Times, что США Украина и Европа договорились о гарантиях безопасности «подобные натовским» для будущей безопасности. По данным должностных лиц, большинство переговоров 14-15 декабря касались именно гарантий безопасности, хотя официальные лица не уточнили подробности.

Реклама

Между тем, Кремль, акцентируют в ISW, последовательно заявлял, что отклонит любые мирные соглашения, которые предлагают надежные гарантии безопасности для Украины. Американские специалисты считают, что Москва вряд ли примет урегулирование, содержащее любые положения, защищающие территориальную целостность Украины.

«Примечательно, что Кремль фактически отказался от предоставления надежных гарантий безопасности для Украины, как это было изложено в предложенном США мирном плане из 28 пунктов», — говорится в отчете.

В Институте отмечают, что обсуждения территориальных вопросов продолжаются. По данным источников NYT, президенту Украины Владимиру Зеленскому и диктатору России Владимиру Путину, вероятно, придется самостоятельно обсудить и решить это.

Примечательно, что Путин последовательно отказывался встречаться с Зеленским, в частности, во время подготовки к полномасштабному вторжению и в нескольких последующих мирных переговорах. В ISW отмечают, что РФ раньше пыталась добиться неприемлемых территориальных уступок от Украины, включая украинский крепостной пояс, укрепленную оборонную линию в Донецкой области, которая служит основой обороны Украины с 2014-го

Реклама

«Уступка Украиной своей самой ценной оборонной линии в руки Кремля обеспечит России более выгодные позиции для возобновления агрессии против юго-западной и центральной Украины в будущем», — отмечают аналитики Института.

ISW продолжает оценивать, что Россия будет использовать политические и военные средства для достижения заявленных целей захвата всей Украины. Именно поэтому Кремль вряд ли согласится на мирное соглашение или гарантии безопасности, не предоставляющие полный российский контроль над Украиной в среднесрочной и долгосрочной перспективе, подытожили аналитики ISW.

Напомним, аналитики Института изучения войны убеждены, что Кремль выдвигает территориальные требования по неоккупированным частям Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, поскольку пока не может захватить эти регионы военным путем. По их данным, битва за Пояс крепостей, вероятно, еще больше истощат ресурсы окупантов.

Заметим, по данным источников AFP, в ходе переговоров в Берлине США продолжили настаивать на уходе ВСУ из Донбасса. В свою очередь, Киев, рассказал собеседник издания, сопротивляется. По его словам, «несколько поражает, что американцы занимают позицию россиян по этому вопросу».

Реклама