Гарантии безопасности, как в НАТО, согласились предоставить Украине три государства Альянса: Арахамия рассказал детали

Политик убежден, что к гарантиям безопасности присоединятся США и Великобритания.
Глава фракции "Слуга народа" и глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что на сегодняшний день уже официально три страны-члена НАТО согласились предоставить Украине такие гарантии безопасности, как у членов Альянса.
Об этом Арахамия сказал в прямом эфире совместного информационного марафона UA разом на украинских телеканалах.
"Сейчас идут активные очень консультации. Уже официально обнародовано, что три страны НАТО уже согласились предоставлять именно в том формате, в котором я доложил, это фактически пятая статья НАТО, но с более жестким механизмом активации. В течение 72 часов они должны провести консультации и уже оказывать помощь. Подтвердили официально уже Турция, Германия и сегодня подтвердила Италия", – рассказал нардеп.
"Мы дальше работаем. Конечно, для нас очень важно будет иметь гарантии Соединенных Штатов и Великобритании", — подчеркнул он.
Он также оценил, что вероятность того, что США пристанут на это соглашение, велика.
"Потому что господин Блинкен, кажется, позавчера заявил о том, что они не прочь рассматривать механизмы гарантий безопасности, но они хотят более подробно ознакомиться, взвесить все риски и прочее. Я думаю, у меня такое ощущение – оно базируется сейчас исключительно на интуиции и на разговорах с их консультантами, – что Соединенные Штаты и Британия вместе присоединятся одними из последних, когда они увидят, что все уже не возражают", – рассказал член украинской делегации на переговорах с РФ.
"Но у нас есть минимальный пакет, то есть без них мы не будем просто двигаться. Мы же хотим сделать собственное украинское НАТО и для нас важно, чтобы самые большие и эффективные страны НАТО оказывали поддержку в случае агрессии", — подчеркнул Арахамия.
Напомним, после последнего раунда переговоров между Украиной и Россией член украинской делегации Александр Чалый заявил, что государство готово зафиксировать внеблоковый статус и статус безъядерного государства в форме постоянного нейтралитета без вступления в военно-политические союзы.
В то же время Чалый объяснял, что государство добивается от Запада гарантий безопасности как для стран НАТО.
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