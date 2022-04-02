Гарантии безопасности, как в НАТО, согласились предоставить Украине три государства Альянса: Арахамия рассказал детали

Политик убежден, что к гарантиям безопасности присоединятся США и Великобритания.

Глава фракции "Слуга народа" и глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что на сегодняшний день уже официально три страны-члена НАТО согласились предоставить Украине такие гарантии безопасности, как у членов Альянса.

Об этом Арахамия сказал в прямом эфире совместного информационного марафона UA разом на украинских телеканалах.

"Сейчас идут активные очень консультации. Уже официально обнародовано, что три страны НАТО уже согласились предоставлять именно в том формате, в котором я доложил, это фактически пятая статья НАТО, но с более жестким механизмом активации. В течение 72 часов они должны провести консультации и уже оказывать помощь. Подтвердили официально уже Турция, Германия и сегодня подтвердила Италия", – рассказал нардеп.

"Мы дальше работаем. Конечно, для нас очень важно будет иметь гарантии Соединенных Штатов и Великобритании", — подчеркнул он.

Он также оценил, что вероятность того, что США пристанут на это соглашение, велика.

"Потому что господин Блинкен, кажется, позавчера заявил о том, что они не прочь рассматривать механизмы гарантий безопасности, но они хотят более подробно ознакомиться, взвесить все риски и прочее. Я думаю, у меня такое ощущение – оно базируется сейчас исключительно на интуиции и на разговорах с их консультантами, – что Соединенные Штаты и Британия вместе присоединятся одними из последних, когда они увидят, что все уже не возражают", – рассказал член украинской делегации на переговорах с РФ.

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"Но у нас есть минимальный пакет, то есть без них мы не будем просто двигаться. Мы же хотим сделать собственное украинское НАТО и для нас важно, чтобы самые большие и эффективные страны НАТО оказывали поддержку в случае агрессии", — подчеркнул Арахамия.

Напомним, после последнего раунда переговоров между Украиной и Россией член украинской делегации Александр Чалый заявил, что государство готово зафиксировать внеблоковый статус и статус безъядерного государства в форме постоянного нейтралитета без вступления в военно-политические союзы.

В то же время Чалый объяснял, что государство добивается от Запада гарантий безопасности как для стран НАТО.

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