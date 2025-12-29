Гарантии безопасности на 50 лет: Зеленский предложил историческое решение, которое сказал Трамп

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Дополнено новыми материалами

Украина и США уже на 100% согласовали военное измерение гарантий безопасности, однако Киев настаивает на увеличении срока их действия до 50 лет.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в ходе общения с журналистами, комментируя результаты переговоров с Дональдом Трампом.

«США говорят, что гарантии безопасности не будут действовать навсегда, если сегодня не будет достигнуто соглашение. Почему же эти американские гарантии безопасности исчезнут? — отметил Зеленский.

Гарантии на 15 лет — только начало

По словам главы государства, в настоящее время в подготовленных документах зафиксирован срок в 15 лет. Это предложение поступило от американской стороны в качестве базы, которую уже утвердили на уровне президентов и команд.

«Сейчас в документах идет речь о 15 годах с возможностью продления. Мы проговорили командами, а вчера это утвердили с президентом США, что у нас будут гарантии безопасности сильные от США. Действительно, сейчас это не навсегда. В документах это на 15 лет с возможностью продления этих гарантий безопасности… Но я сказал ему: наша война длится уже почти 15 лет. Поэтому нам нужны более длинные горизонты», — отметил президент Украины.

Историческое предложение для Трампа

Президент Украины предложил Дональду Трампу рассмотреть возможность предоставления гарантий на 30, 40 или даже 50 лет. По словам Зеленского, Трамп воспринял эту идею серьезно.

«Я поднял этот вопрос с президентом, я сказал ему, что у нас уже война идет, и уже она почти 15 лет. И потому очень хотелось, чтобы гарантии были длиннее, и я ему сказал, что мы очень хотели рассмотреть возможность 30, 40, 50 лет. И это тогда будет историческое решение президента Трампа. Президент сказал, что будет думать над этим», — добавил Зеленский.

Что уже согласовано

В настоящее время пакет договоренностей, который обсуждался во Флориде, включает:

Военные гарантии согласованы на 100%.

Общие гарантии США и Европы: готовность на 90%.

План экономического процветания: на стадии завершения.

Зеленский подчеркнул, что именно крепкие гарантии безопасности являются ключевым условием для любых дальнейших шагов в рамках мирного плана, в том числе возможного референдума по территориальным вопросам, если Россия согласится на длительное прекращение огня.

Напомним, по результатам диалога с украинским коллегой, Трамп заявил существенное приближение к завершению войны, оценив финализацию договоренностей в 95%. Американский лидер подтвердил, что провел комплексные консультации с ключевыми союзниками в Европе и беседовал с Путиным. Трамп добавил, что, несмотря на общий прогресс и согласованные аспекты безопасности, наиболее спорным моментом остается дальнейшая судьба Донбасса.

В то же время Зеленский сообщил, что разработанный мирный план из 20 пунктов утвержден на 90%. Президент Украины особо отметил беспрецедентный уровень поддержки в сфере безопасности: условия военной помощи и предоставление гарантий по образцу 5-й статьи НАТО согласованы с США на 100%.

Новый раунд переговоров между лидерами Украины и США намечен на 29 декабря.