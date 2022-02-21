"Гарантии безопасности не сработали": Кулеба заявил, что считает ошибкой отказ Украины от ядерного оружия

В то же время, по его словам, какие бы ошибки не были допущены в истории — нынешняя жизнь дает отличные возможности эти ошибки исправить.

Украине не стоило отказываться от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности в рамках Будапештского меморандума. Это была ошибка.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в интервью телеканалу CBS News.

"И учитывая тот факт, что мы отказались от нашего ядерного арсенала, учитывая тот факт, что гарантии безопасности, которые нам были даны, не сработали, я думаю, что некоторые страны должны чувствовать ответственность за это. И усердно работать над поиском правильной и эффективной гарантии безопасности Украины", — подчеркнул Кулеба.

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности объявил, что будет инициировать переговоры участников Будапештского меморандума (Украина, Россия, США и Великобритания) о гарантиях безопасности. “Созвать их поручено министру иностранных дел [Дмитрию Кулебе]. Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 были подвергнуты сомнению”, — заявил украинский президент.

Историческая речь президента: главные тезисы на Мюнхенской конференции

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