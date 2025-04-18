Петр Кульпа

Реклама

Великобритания и Франция не дадут гаранти безопасности Украине. Ведь история свидетельствует, что для Лондона и Парижа суверенитет Украины, Польши, балтийских стран никогда не был приоритетом.

Такое мнение в программе «Тема с Мосейчук» высказал председатель правления Республиканского фонда Украины, бывший секретарь польской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Петр Кульпа.

Кульпа отметил, что в Европе сейчас есть две концепции безопасности и объяснил их суть.

Реклама

«Первая: Париж-Лондон — две ядерные страны, которые хотят привилегии на континенте за то, что они будут обещать Европе ядерный „зонтик“. Вторая модель — это то, что проводит Германия под эгидой ЕС: армия — 800 миллиардов, будем менять предприятия „Фольксвагена“ на вооружение, которое будет поддерживать оборону своего ВПК, кормить большими средствами экономику», — рассказал эксперт.

Он также отметил, что есть третий выход — «выход военных заказов Украины и союз стран, разделяющих общие ценности и риски». По словам Кульпы, Скандинавия, Балтия, Польша, Украина, Турция — это естественные геополитические союзники.

«И линия между Северной Норвегией и Южной Украиной — это 3,5 тысячи километров. Если будет солидарность этих партнеров — у России никогда не будет потенциала ударить в одной точке, чтобы не получить ответ в другой… Мы сами себе в состоянии обеспечить безопасность», — убежден экс-секретарь польской делегации в ПА НАТО.

Он также уверен, что Великобритания и Франция не станут гарантами безопасности.

«Любые иллюзии, что Лондон, Париж обеспечат нам безопасность, — история этого не подтверждает. Потому что для Лондона и Парижа никогда суверенитет Украины, Польши, балтийских стран не был для них приоритетом», — сказал Кульпа.

К слову, накануне в Париже представители Украины встретились с представителями государств-членов «коалиции желающих», включая Францию, Германию и Великобританию, а также делегатами из США. Речь шла о прекращении огня и гарантиях безопасности. Там было договорено о проведении нового раунда переговоров по итогам первой встречи в таком формате.