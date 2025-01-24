Гарантии безопасности от НАТО: в Foreign Policy назвали два типа, которые могут быть предложены Украине

В статье говорится, что гарантировать реальную безопасность Украине тяжело, а бессмысленные обещания легко.

Существуют два типа гарантий безопасности, которые НАТО может предложить Украине в контексте мирного соглашения с Россией.

Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на анонимного западного чиновника.

Первый вид гарантий безопасности от НАТО предполагает обязательство членов Альянса направлять значительную экономическую и военную помощь Украине в течение многих лет после соглашения о прекращении огня. Впоследствии под эту гарантию государству может быть разрешено присоединиться к блоку.

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Второй тип гарантий предполагает немедленное распространение защиты на Украину по статье 5 НАТО, фактически развернув над страной "ядерный зонтик" и обязав остальную Европу, США и Канаду защищать государство. Как надеются в этих странах, это удержит Россию от вторжения. Однако если Москва его устроит, это привяжет Альянс к конфликту с ней.

По мнению западного чиновника, второй вариант гарантий безопасности не будет одобрен ни в НАТО, ни в России.

"Это проблема, которая стоит перед Киевом уже более десяти лет: гарантировать реальную безопасность тяжело, а бессмысленные обещания легко", – отмечается в статье.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что настоящей гарантией безопасности для Украины станет членство в НАТО. Однако на этом пути государство стремится иметь и другие гарантии безопасности – и от ЕС, и от США.

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