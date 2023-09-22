Гарантии безопасности от союзников Украины могут скрывать опасные "подводные камни" — эксперт

Соглашение о безопасности может быть привязано к договоренностям о прекращении боевых действий.

Так называемые "гарантии безопасности" от союзников Украины сейчас являются продолжением той поддержки, которую нашему государству уже оказывают для противостояния российской агрессии. Следующие соглашения могут скрывать опасные "подводные камни".

Такое мнение в эфире национального телемарафона высказал политолог Владимир Фесенко.

"Что может быть? Перед тем, как подписывать соглашение о тех же условных гарантиях безопасности для нас, это соглашение может быть привязано к соглашению о прекращении боевых действий. Это возможно", — считает он.

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При этом он отметил, что принудительное разоружение Украины вряд ли следует ожидать, если на это не будет согласия разных сторон и не будет стоять вопрос о демилитаризации вдоль границы.

“И не только [разоружение] нас, но и россиян. Я не уверен, что они согласятся на это, и мы на это вряд ли тоже будем соглашаться, но такие предложения могут звучать”, — отметил Фесенко.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, какими будут предстоящие гарантии безопасности Украины от других государств. По его словам, они должны включать и санкции, и финансы и необходимое вооружение, в том числе средства ПВО и самолеты.

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