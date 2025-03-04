Гарантии безопасности от США: советник Трампа объяснил, на что должна согласиться Украина

Майк Волц отметил, что окончание войны потребует территориальных уступок Украины и уступок России по гарантиям безопасности.

В обмен на гарантии безопасности Украина должна согласиться на "территориальные компромиссы".

Об этом заявил советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц в интервью CNN.

Волц отметил, что окончание войны потребует территориальных уступок Украины и уступок России по гарантиям безопасности. В то же время, конкретики относительно того, какими именно будут эти уступки, сейчас нет.

Майк Волц высказался и о предстоящих мирных переговорах.

"Это приведет к переговорам всех сторон, и мы активно работаем над этим. У нас была встреча с россиянами в Эр-Рияде. Мы работали над соглашением с украинцами, а затем сведем все стороны вместе. Это может сделать только президент Трамп", — подытожил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп 4 марта 2025 года приказал приостановить всю военную помощь Украине. Пауза наступила после спора Трампа и Зеленского в Овальном кабинете.

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