Гарантии безопасности по образцу НАТО: Axios узнало, как США и Европа должны защищать Украину

Дональд Трамп. / © Associated Press

Мирный план , разработанный президентом США Дональдом Трампом для Украины, включает гарантии безопасности, смоделированные по образцу статьи 5 НАТО. Она обязывает Штаты и союзников из Европы рассматривать нападение на Украину как нападение на все «трансатлантическое сообщество».

Об этом стало известно из проекта документа, который получил издание Axios .

"План Трампа требует болезненных уступок от Украины, но также содержит беспрецедентное обещание. Главной целью президента Владимира Зеленского на мирных переговорах является получение надежных гарантий безопасности со стороны США и Европы. Это первый случай, когда Трамп готов поставить их на стол переговоров", - говорится в статье.

Отмечается, что в 28-пунктном плане, который министр армии США Дэн Дрисколл представил Зеленскому, просто сказано, что «Украина получит надежные гарантии безопасности». Однако вместе с этим Вашингтон представил Киеву еще один проект соглашения.

В нем говорится, что любое будущее «значительное, преднамеренное и длительное вооруженное нападение» России на Украину будет «рассматриваться как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества», и США и их союзники отреагируют соответственно, в том числе посредством военной силы.

Заметим, что в таком случае Вашингтон и европейские союзники обязуются согласованно реагировать, включая применение военной силы.

Гарантия безопасности будет действовать в течение первых 10 лет и может быть продлена по взаимному согласию. Совместная мониторинговая комиссия под руководством европейских партнеров с участием США будет контролировать ее соблюдение.

Документ содержит строчки для подписей от Украины, США, ЕС, НАТО и России. Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил Axios, что РФ была проинформирована о проекте, "но непонятно, понадобится ли в конце концов подпись Владимира Путина".

Высокопоставленное должностное лицо из администрации США и другой источник, непосредственно осведомленный о ситуации, подтвердили легитимность документа. По словам собеседника, предложение придется обсудить с европейскими партнерами, и оно все еще может быть изменено.

Чиновник заявил, что администрация Трампа рассматривает предложенные гарантии безопасности как «большую победу» для Зеленского и для долгосрочной безопасности Украины», - пишет Axios.

Отмечается, что представитель Трампа Стив Виткофф в минувшие выходные обсудил эти предлагаемые гарантии безопасности с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым, а в четверг документ передали Зеленскому в письменном виде.

В то же время, план может вызвать негативную реакцию Трампа со стороны его союзников по программе "Америка прежде всего", поскольку фактически обяжет американские военные защищать Украину в случае новой войны, акцентирует Axios.

Напомним, на днях издание NBC News со ссылкой на чиновника администрации Белого дома сообщило, что Дональд Трамп одобрил 28-пунктный план мира между Россией и Украиной. Документ чиновники разрабатывали несколько недель в консультациях с российским спецпосланником Кириллом Дмитриевым и украинскими представителями.

Вчера стало известно, что Зеленский получил от США проект мирного плана. Офис президента подтвердил, что Украина поддерживает все содержательные предложения, способные приблизить настоящий мир и готова к конструктивной работе с американской стороной.

Тем временем Аxios со ссылкой на источники заявило, что президент Украины согласился на переговоры по "мирному плану". Решение было принято, несмотря на то, что документ может потребовать от Киева значительных территориальных уступок, включая передачу России территорий, которые сейчас находятся под украинским контролем.

