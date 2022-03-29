Гарантии безопасности пока не будут работать по оккупированному Донбассу и Крыму — Арахамия

Гарантии безопасности пока не будут работать по оккупированному Донбассу и Крыму — Арахамия

Украина работает над созданием нового механизма гарантий безопасности.

Новый механизм гарантий безопасности временно не будет работать в отношении оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма.

Об этом во время брифинга 29 марта по итогам переговоров с РФ сказал депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия.

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По его словам, пока не урегулированы вопросы с ОРДЛО и Крымом, а потому пока гаранты не будут работать на эти территории.

"Некоторые страны дали уже предварительное согласование. Это та система, на которой мы хотим построить новое будущее Украины. Также эти гаранты должны помогать вступать в ЕС", — отметил Арахамия.

К слову, глава "Слуги народа" рассказал, что Украина работает над созданием нового механизма гарантий безопасности — международного договора с "даже еще более жестким, чем 5 статья НАТО". Среди гарантов безопасности есть страны Совбеза ООН, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Польша, Израиль.

Как сообщалось, 29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров Украины и России. Украинскую делегацию возглавил глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия. Сообщалось, что переговоры пройдут в несколько раундов и могут длиться не один день.

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