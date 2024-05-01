Гарантии безопасности США для Украины: в Белом доме рассказали, на каком этапе находятся переговоры

Джон Кирби рассказал о ходе переговоров между Украиной и США.

Советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби рассказал, что США и Украина продолжают переговоры по гарантиям безопасности. Пока украинская сторона занята уточнением своих потребностей.

Об этом пишет "Голос Америки".

"Независимо от того, когда эта война закончится, независимо от того, как эта война закончится, у Украины все равно будет длинная граница с Россией, и они все равно будут иметь законные потребности в безопасности. Соединенные Штаты будут продолжать их поддерживать, пока они уточняют свои потребности, как должны выглядеть эти потребности", — прокомментировал Кирби.

Представители правительства США 30 апреля продолжили обсуждение с украинскими коллегами договоров по безопасности.

Как сообщила пресс-служба Госдепа США, этот разговор "имеет важное значение для долгосрочных двусторонних договоренностей в сфере безопасности и других обязательств, согласно Совместной декларации "Группы семи".

Джон Кирби добавил, что девять других стран завершили переговоры с Украиной по соглашению о двусторонней безопасности.

"Мы все работаем над одним и тем же – пытаемся создать то, что можно будет назвать двусторонними договорами безопасности", - сказал представитель Белого дома.

Напомним, Зеленский рассказал, что Украина готовит новые договоры о гарантиях безопасности.

Руководитель ОП Андрей Ермак рассказал о будущем договоре безопасности между Украиной и США.

Министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала, что Украина и США могут подписать соглашение о гарантиях безопасности к июльскому саммиту НАТО.

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