Джаред Кушнер / © Associated Press

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Готовность президента США Дональда Трампа рассмотреть для Украины гарантии безопасности по образцу 5 статьи НАТО является одним из ключевых факторов для достижения длительного мира.

Об этом заявил спецпосланник американского президента Джаред Кушнер в соцсети X.

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По словам Кушнера, готовность России обсуждать такие гарантии является важным шагом в переговорном процессе и может свидетельствовать о серьезности ее намерений по прекращению войны.

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Он согласился с президентом Украины Владимиром Зеленским, что будущие обязательства по безопасности должны быть не формальными обещаниями, а конкретными, надежными и должным образом задокументированными договоренностями. Именно над их проработкой Кушнер работает вместе со специальным представителем президента США по мирным миссиям (SEPeaceMissions).

Представитель Вашингтона отметил, что речь идет об одних из самых серьезных обязательств, которые могут взять Соединенные Штаты на себя. Поэтому их нужно тщательно проработать. Окончательное решение будет оставаться за Трампом, который должен действовать в соответствии с конституционными процедурами и с участием Конгресса.

«Он пойдет на такой шаг только в том случае, если сочтет, что это четко отвечает национальным интересам Америки, а более широкие договоренности в сфере безопасности сделают крайне маловероятным то, что эти гарантии когда-нибудь придется применять», — пояснил Кушнер.

В то же время, спецпосланник подчеркнул, что договоренности о безопасности Украины нельзя рассматривать отдельно от общей системы безопасности Европы после завершения войны. По его словам, будущая архитектура должна включать в себя постоянные каналы консультаций и кризисной связи, военное разграничение и большую прозрачность, а также взаимные шаги для снижения напряженности и механизмы проверки выполнения обязательств.

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Цель переговоров, как пояснил Кушнер, — сформировать баланс, при котором у Украины будет надежная защита, Россия будет уверена, что НАТО не стремится к конфронтации, а у Альянса и его партнеров будет гарантия уважения Москвы к суверенитету соседних государств.

Отдельное внимание американский представитель уделил экономическому будущему Украины. Он убежден, что гарантии безопасности должны сопровождаться долгосрочной программой восстановления и развития, а также реформами, которые укрепят государственные институции и экономическую самостоятельность страны.

По его словам, масштабная финансовая поддержка со стороны США и Европы должна совмещаться с готовностью самой Украины работать над собственным успехом.

В ближайшие недели американская сторона планирует провести закрытые переговоры и многосторонние консультации с участием Украины, европейских партнеров и России. Их задача — выработать общее видение будущей системы безопасности.

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Кушнер признал, что в настоящее время окончательных договоренностей нет. Однако сам факт готовности сторон обсуждать эти вопросы, по его мнению, создает возможность остановить кровопролитие и направить ресурсы, которые сейчас тратятся на войну, экономику, инфраструктуру и снижение стоимости энергоносителей.

Ранее сообщалось, что некоторые европейские страны начали с осторожным оптимизмом оценивать позицию администрации президента США Дональда Трампа по поводу завершения войны в Украине.

Мы ранее информировали, что Дональд Трамп вызвал волну критики среди поддерживавших его британских политиков после его сообщения о «дружбе» с Путиным.

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