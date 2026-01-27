Зеленский на Донбассе / © Офис президента Украины

Соединенные Штаты выдвинули условие для предоставления гарантий безопасности: Киев должен согласиться на вывод сил с неоккупированных Россией территории Донбасса.

Об этом пишет издание Financial Times.

Восемь источников, знакомых с переговорами, рассказали, что администрация Трампа намекнула Киеву, что ему нужно будет согласиться на мирное соглашение, предусматривающее отказ от восточного региона Донбасса.

Вашингтон также отметил, что может предложить Украине большее вооружение для укрепления ее армии после войны, если Киев согласится.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что это неправда.

«Единственная роль США в миротворческом процессе состоит в том, чтобы объединить обе стороны для заключения соглашения», — отметила она.

Офис Президента Украины на комментарий не ответил.

Напомним, бывший советник министра обороны Германии, эксперт Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге в интервью ТСН.ua заявил, что все указывает на то, что президент США Дональд Трамп пообещал кремлевскому диктатору Путину Донбасс.

