В Москве запаниковали.
В Российской Федерации негативно относятся к решению стран "Большой семерки" по гарантиям безопасности Украины. Что больше – в Кремле считают его потенциально очень опасным.
Такое заявление сделал спикер российского президента-диктатора Дмитрий Песков, сообщают российские ОМП.
В Москве запаниковали и называют действия G7 ошибочными. В Кремле в очередной раз заявляют о якобы опасности для РФ.
"Предоставление Украине любых гарантий безопасности чрезвычайно ошибочно и очень опасно, они посягают на безопасность России, это может привести к негативным последствиям и сделает Европу гораздо опаснее на долгие годы", — высказался Песков.
Также в России подчеркивают, что "очень негативно относятся к теме вступления Украины в НАТО". Кремлевский режим "надеется" на мудрость стран Запада.
Напомним, американские аналитики проанализировали реакцию Кремля на первый день саммита НАТО. Специалисты ISW называют ее сдержанными. В частности, отмечают аналитики, в Кремле пожаловались, что мероприятие носит "ярко выраженный, концентрированный антироссийский характер"
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