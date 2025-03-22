Гарантии Украины по образцу 5-й статьи НАТО без членства в Альянсе являются открытым вопросом – Виткофф

Виткофф убежден, что украинский президент Владимир Зеленский признал, что Украина не собирается быть членом НАТО

Украина из-за позиции России и США пока не может быть членом НАТО, но вопрос возможного предоставления ей гарантий по 5-й статье Договора Альянса о коллективной обороне открыт, заявил спецпосланник Трампа Стив Виткофф.

Об этом пишет " Интерфакс-Украина ".

"Я думаю, что Зеленский и у него есть правая рука Ермак, они в значительной степени признали, что не собираются быть членами НАТО", – сказал он в интервью Такеру Карлсону в ночь на субботу.

В то же время Виткофф добавил, что были разные разговоры о том, может ли Украина иметь защиту 5-й статьи.

"Может ли Украина иметь это в определенном отношении от Соединенных Штатов или европейских стран, не являясь членом НАТО. И, я думаю, что это открытый (вопрос) для дискуссии", — отметил спецпосланник Трампа.

Как сообщалось, в начале марта с идеей распространить на Украину действие статьи 5 Договора НАТО без предоставления полноправного членства в Альянсе выступила итальянский премьер Джорджи Мэлони. По ее мнению, это станет "гарантией стабильной, долговременной и эффективной безопасности".

Напомним, в Вашингтоне подчеркивают, что мир уже очень близок.

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