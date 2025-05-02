Гарантирует ли соглашение об ископаемых безопасность Украине: эксперт объяснил, чего ожидать

Гарантии безопасности для Украины от США / © ТСН.ua

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У соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США нет пункта о гарантиях безопасности для Киева. А сам факт такого соглашения не может обеспечить безопасность Украины.

Такое мнение исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло высказал в интервью OBOZ.UA.

«Нет, сам факт соглашения — не гарантия. Это была «хотелка» Трампа», — сказал Жмайло.

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Он отметил, что Украине удалось переломить позицию США таким образом, чтобы соглашение не предусматривало отношения Вашингтона к Киеву как к колонии в 19 веке.

«Но само по себе это соглашение ничего не стоит. Чтобы оно реализовалось, здесь должны быть финансы, западный капитал в Украине, и чтобы этот капитал имел мотивацию защищать эту территорию, эти 80% нашего государства. Также должно быть оружие. Эти месторождения, эти компании должны прикрывать Patriot, должно быть сильное ПВО и т.д.», — высказал мнение эксперт.

Он добавил, что согласие Украины на соглашение о полезных ископаемых — «это абсолютно нормальная рабочая здоровая история», но до ее практического воплощения еще предстоит дойти. Жмайло акцентировал, что это неразрывно связано с гарантиями безопасности.

«Напомню, что во время предыдущей каденции Трампа подобное соглашение, но не на таких выгодных условиях, которые продавил официальный Киев, было подписано с правительством Афганистана. Мы помним, чем закончилась американская история в Афганистане и чем закончилась реализация этого соглашения. Ничем. Реализовано оно не было», — добавил эксперт.

Напомним, подписанное 30 апреля представителями Украины и США соглашение о полезных ископаемых не содержит гарантий безопасности. В то же время, соглашение не требует от Киева возврата сотен миллиардов долларов помощи от США, предоставленной с начала полномасштабного вторжения.

Как объяснил премьер-министр Денис Шмыгаль, США могут причислять новую военную помощь для Украины в качестве взноса в общий Инвестиционный фонд восстановления. Его создание предусмотрено соглашением об ископаемых.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что соглашение о полезных ископаемых предусматривает новые поставки американского оружия, в том числе систем ПВО. Их стоимость будет засчитываться в общий фонд.