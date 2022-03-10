Гарантия безопасности или опасность: что такое Будапештский меморандум

Пример Украины показал, что идея ядерного разоружения не оправдала себя.

8 марта депутаты от "Слуги народа" предложили странам-партнерам заключить конкретный договор, который может обеспечить Украине полную безопасность до тех пор, пока НАТО не приняло государство в свой состав. В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что Украине не нужен второй Будапештский меморандум. "Все, что в нем (меморандуме – ред.) написано – это что в случае угрозы Украине участники подписанного меморандума проведут консультации. Это ни о чем. Это исторически, я никогда не скрывал своего отношения к этому документу, не были настоящие гарантии", – объяснил глава МИД.

ТСН.ua рассказывает, что такое Будапештский меморандум.

Что такое Будапештский меморандум

Будапештский меморандум был заключен в 1994 году в Будапеште (Венгрия) на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Тогда Украина в рамках присоединения к договору "О нераспространении ядерного оружия" отказалась от ядерного арсенала. К тому времени он был третьим по мощности в мире после США и России. Меморандум подписали президенты США Билл Клинтон, России Борис Ельцин, Украина Леонид Кучма и премьер-министр Великобритании Джон Мейджор. Три страны — США, Россия и Великобритания должны были гарантировать Украине полную безопасность, а также брали на себя следующие обязательства:

уважать независимость, суверенитет и нынешние границы Украины,

воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины,

воздерживаться от экономического давления, что может нарушить суверенитет Украины;

добиваться немедленных действий со стороны Совета Безопасности ООН с целью оказания помощи Украине, если она станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с использованием ядерного оружия;

не применять ядерное оружие как против Украины, так и против других государств-участников Договора;

проводить консультации в случае возникновения ситуации, в результате которой возникает вопрос об этих обязательствах.

Украина, в свою очередь, в рамках соглашения в 1996 году выполнила свои обязательства и уничтожила 2 тысячи стратегических ядерных боезарядов, унаследованных от СССР.

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Однако, как оказалось, никаких гарантий безопасности этот меморандум Украине так и не обеспечил: в 2014 году Россия незаконно аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе, нарушив международное соглашение.

Обострение 2022 года

Выступая на Мюнхенской конференции безопасности, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума (Украина, Россия, США и Великобритания) относительно гарантий безопасности. По его словам, если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашего государства, у Украины будет полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года были подвергнуты сомнению.

Объявляя о признании ОРДЛО того же дня (21 февраля), Владимир Путин бегло и манипулятивно сослался на речь Зеленского в Мюнхене, заявив, что Украина якобы может получить ядерное оружие, а Россия не может не реагировать на это. Через три дня он развязал полномасштабную войну.

Ряд экспертов отмечают, что пример Украины показал, что идея ядерного разоружения не оправдала себя, а захват Крыма и оккупация востока Украины вряд ли стали бы возможны, если бы Киев не пошел по пути одностороннего ядерного разоружения.