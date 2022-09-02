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"Гарантия свободы для всех украинцев": Зеленский провел совещание по евроинтеграции Украины

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"Гарантия свободы для всех украинцев": Зеленский провел совещание по евроинтеграции Украины

Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 2 сентября провел совещание по поводу дальнейших шагов государства в европейской интеграции.

Движение Украины в Евросоюз – один из ключевых моментов долгосрочной защиты государства, гарантия свободы для всех украинцев.

Об этом глава государства сказал в видеообращении.

"Провел совещание по поводу дальнейших шагов государства в европейской интеграции. Это еще одно наше оперативное направление ежедневной, важной работы. Для нас движение Украины в Евросоюз, трансформация внутри нашей страны – это то, что является одним из ключевых моментов долгосрочной защиты государства, гарантией свободы для всех украинцев", – сказал президент.

Он добавил – поэтому евроинтеграционный процесс заслуживает не просто отдельного внимания к политическим, экономическим, социальным, правовым аспектам, а целостному подхода.

"Двигаясь в Европу, мы усиливаем украинскую национальную жизнь в целом. Уверен, что Украина станет полноправным членом ЕС. По крайней мере, сделаем все для этого", – заверил Зеленский.

Напомним, ранее в правительстве сообщили, что переговоры о членстве Украины в ЕС могут начаться в 2023 году.

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