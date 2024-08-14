Гаррис опережает Трампа почти во всех ключевых штатах: опрос

Вице-президент США Камала Гаррис в большинстве ключевых штатов уже лидирует или сравнялась в голосах с бывшим президентом Дональдом Трампом. Пока она опережает Трампа уже на процент.

Об этом сообщает THE HILL.

Гаррис опережает Трампа в таких штатах, как Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин.

В семи штатах, где состоятся выборы, она имеет 48% поддержки, Трамп – 47%, а 5% респондентов заявили, что не определились или не будут голосовать.

Согласно опросу, Гаррис сейчас чуть-чуть опережает Трампа в пяти штатах, где состоятся выборы, и имеет равный с ним рейтинг в Джорджии. Единственное преимущество Трампа – в штате Невада, но Гаррис сократила его отрыв на 6 пунктов с момента проведения последнего опроса в мае.

Опрос был проведен среди 2867 потенциальных избирателей в семи штатах с 26 июля по 2 августа и имеет погрешность плюс-минус 1,83 процентных пункта.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Камала Гаррис опередила бывшего президента США Дональда Трампа в трех важнейших штатах, которые являются ключевыми для победы на выборах 2024 года.

Кто такой Тим Уолз! Камала Харрис выбрала напарника - что это будет означать для Украины?

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.