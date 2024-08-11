Гаррис оторвалась от Трампа в трех ключевых штатах США

Половина опрошенных в США поддерживают кандидатуру Гаррис на выборах в США.

Вице-президент США Камала Гаррис опережает бывшего президента США Дональда Трампа в трех важнейших штатах, которые являются ключевыми для победы на выборах 2024 года.

Об этом стало известно из результатов опроса The New York Times/Сиенского колледжа.

Опрос проводился с 5 по 9 августа среди потенциальных избирателей в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Их спрашивали об отношении к Гаррис и Трампу.

На вопрос, за кого бы люди проголосовали, если бы выборы состоялись сегодня, 50% избирателей предпочли Гаррис против 46% — Трампа. Это заметное улучшение по сравнению с показателями президента Джо Байдена, снявшего свою кандидатуру с выборов в пользу Гаррис.

С учетом третьих кандидатов и Роберта Ф. Кеннеди-младшего, Гаррис остается впереди на 5 процентных пунктов в Мичигане, на 2 процентных пункта в Пенсильвании и на 6 процентных пунктов в Висконсине. Кеннеди-младший, теряющий популярность, имеет в среднем всего 4-5 процентов поддержки.

Опрос показал, что Гаррис выигрывает от роста популярности среди избирателей в каждом штате, в то время как приверженность Трампу во всех трех штатах несколько улучшилась.

Примечательно, что 47% опрошенных избирателей сказали, что Трамп введет изменения, которые будут "очень плохими" или "несколько плохими" для страны по сравнению с 37% избирателей, которые сказали то же о Гаррис.

Напомним, согласно опросу Ipsos, опубликованному 8 августа, демократ Камала Гаррис опережает республиканца Дональда Трампа с результатом 42% против 37% на выборах президента США.

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