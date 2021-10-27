"Газпром" предложил Молдове дешевый газ в обмен на ослабление отношения с ЕС – FT

"Газпром" предложил Молдове дешевый газ в обмен на ослабление отношения с ЕС – FT

Молдова продолжает переговоры с "Газпромом" по заключению долгосрочного контракта.

Российская государственная газовая компания "Газпром" в рамках переговоров о поставках газа выдвинула Молдове предложение изменить свое соглашение о свободной торговле с ЕС и отложить реформирование энергетического рынка в обмен на дешевый газ для страны.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Financial Times.

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Издание отмечает, что во время переговоров в этом месяце "Газпром" заявил молдовским официальным лицам, что он готов снизить цену на голубое топливо, если страна согласится внести изменения в соглашение о свободной торговле с ЕС.

Согласно информации источников, "Газпром" также хочет, чтобы Молдова отложила имплементацию правил ЕС, требующих либерализации газовых рынков и увеличения конкуренции.

Два человека, информированные о переговорах, заявили, что Кремль рассматривает газовые переговоры как часть более широкого политического урегулирования с Молдовой после того, как проевропейская президент Мая Санду выиграла выборы в прошлом году.

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Аналитики предположили, что Россия использует позицию "Газпрома" как единственного поставщика в Молдову с целью давления на правительство в Кишиневе, которое пообещало выйти с орбиты Москвы и двигаться на Запад.

Либерализация газового рынка окажет негативное влияние на "Газпром" и "Молдовагаз", его дочернюю компанию в Молдове, которая владеет и управляет газовой сетью страны.

Молдова продолжает переговоры с "Газпромом" по заключению долгосрочного контракта. Согласно нынешним договоренностям, в октябре Молдова получает газ по цене $790 за тысячу кубометров. В этом контракте предусмотрено получение Молдовой только 67% от необходимого объема.

По этой причине Молдова решила каждый день закупать небольшой объем газа из альтернативных источников, чтобы поддерживать давление в газопроводе.

Напомним:

В сентябре закончился долгосрочный контракт на поставку российского газа в Молдову. "Газпром" и "Молдовагаз" продлили действие контракта на месяц : в октябре российская компания поставляет газ по цене $790 за тысячу кубометров газа (в сентябре – $550 за тысячу кубов).

на поставку "Газпром" и "Молдовагаз" : в октябре российская компания поставляет газ по цене $790 за тысячу кубометров газа (в сентябре – $550 за тысячу кубов). Парламент Молдовы ввел режим чрезвычайного положения в сфере энергетики на 30 дней. Режим ЧП начал действовать с 22 октября. Впоследствии премьер-министр Молдавы Наталия Гаврилице обратилась к Украине с просьбой помочь определенным объемом газа.

Режим ЧП начал действовать с премьер-министр Молдавы Наталия Гаврилице обратилась к Украине объемом газа. Позже появилась информация о том, что молдовская государственная компания Energocom и "Нефтегаз" подписали рамочное соглашение о поставках в случае необходимости объема до 700 млн кубов газа. В отличие от 16 млн кубов, которые Украина "одолжила" Молдове ввиду чрезвычайного положения в стране, речь идет о поставке исключительно на платной основе . Пока страна не приобрела ни одного кубометра.

о поставках в случае необходимости объема до 700 млн кубов газа. В отличие от 16 млн кубов, которые Украина "одолжила" Молдове ввиду чрезвычайного положения в стране, . Пока страна не приобрела ни одного кубометра. Накануне премьер Молдовы опровергла информацию о соглашении с Украиной по поставкам газа.

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