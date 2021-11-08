ГБР направило еще одно дело в отношении экс-главы КСУ Тупицкого в суд

ГБР направило еще одно дело в отношении экс-главы КСУ Тупицкого в суд

Его обвиняют в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы "Клиент Казначейства – Казначейство".

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) направили в суд еще одно дело в отношении бывшего главы Конституционного Суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого.

Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщает пресс-служба ДБР.

Отмечается, что Тупицкий решил самовольно присвоить полномочия власти после отстранения от должности, указ о котором подписал президент Владимир Зеленский 29 декабря 2020 года. Но экс-председатель суда дал незаконное указание главному бухгалтеру КСУ по использованию его личного ключа с квалифицированной электронной подписью для несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы "Клиент Казначейства - Казначейство". Он хотел, чтобы электронные бухгалтерские документы подписали от его имени.

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Как выяснили следователи ГБР, главный бухгалтер с 29 декабря 2020 года по 09 февраля 2021 года незаконно подписала 207 документов от имени Тупицкого. Также были подписаны электронные платежные поручения на выплату вознаграждения судье, заработной платы сотрудникам Секретариата КСУ вместе с премиями, денежными и материальными пособиями, надбавками за интенсивность труда и другими выплатами.

"Действия бывшего председателя КСУ квалифицируются по ст. 27 (подстрекательство и пособничество), главного бухгалтера КСУ по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы по предварительному сговору группой лиц, что привело к подделке информации, искажению процесса ее обработки и нарушению установленного порядка маршрутизации) УК Украины", - говорится в сообщении.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Напомним:

Недавно Верховный Суд Украины признал незаконным и противоправным указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины. В Офисе президента заявили о намерении обжаловать решение Верховного суда.

Новости Украины: Александру Тупицкому вручили новое подозрение

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