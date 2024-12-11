ГБР объявило экс-нардепу-"регионалу" Колесниченко подозрение в госизмене: что он натворил

Кроме того, бывший нардеп подозревается в разжигании национальной розни, объединенной с обманом, и в глорифификации государства-агрессора.

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене народному депутату Украины 6 и 7 созывов от запрещенной "Партии регионов". Имя политика не указывается, однако, по данным СМИ, речь идет о Вадиме Колесниченко.

Об этом сообщили в Госбюро расследований.

Кроме государственной измены, Колесниченко подозревают в разжигании национальной розни, объединенной с обманом, и в глорифификации государства-агрессора.

Также читайте По сроку давности: родственникам приспешника Януковича вернут арестованное имущество

В заявлении ГБР отмечается, что нардеп до событий Революции Достоинства активно участвовал в попытках тогдашней власти сделать невозможной интеграцию Украины в ЕС, вместо этого сблизить ее с Россией. Среди прочего бывший "регионал" организовывал провокационные акции, чтобы рассорить Украину с Польшей.

В 2014 году Колесниченко досрочно сложил свои депутатские полномочия и сбежал в оккупированный Крым. Там он устроился советником в оккупационную администрацию, а затем баллотировался на должность "губернатора Севастополя".

Когда же политик не получил желаемого поста, то продолжил свою подрывную деятельность против Украины. Колесниченко делал антиукраинские заявления в крымских СМИ, антиукраинские видео и выкладывал их в Интернет.

"В своих речах после начала полномасштабного вторжения войск России в Украину предатель публично восхвалял захватническую войну и агрессора, унижал украинский народ и отрицал украинскую государственность", — отметили в ГБР.

Там добавили, что максимальное наказание за совершенное – пожизненное заключение.

В ГБР также напомнили, что в начале ноября Колесниченко был приговорен к 5 годам заключения за подстрекательство работников милиции к превышению власти с применением насилия и разжигания национальной розни и ненависти.

"После освобождения Севастополя Вооруженными Силами Украины и заключения под стражу бывшего депутата последний будет отбывать назначенное судом наказание в виде лишения свободы", — подчеркнули в бюро.

К слову, в конце ноября суд вынес приговор в виде 8 лет заключения для экс-нардепа от "Партии регионов" Олега Царева.

Читайте также: