ГБР подтвердило обыски у экс-главы "Нафтогаза" Коболева: в чем его подозревают

ГБР подтвердило обыски у экс-главы "Нафтогаза" Коболева: в чем его подозревают

Обыски производятся по факту незаконного отчуждения природного газа на 2,2 млрд гривен, которое произошло в 2020 году.

В Государственном бюро расследований подтвердили, что проводили обыск у бывшего руководства НАК "Нефтегаз Украины".

Об этом сообщает прессслужба ДБР.

"ГБР проводит обыски у бывшего руководства НАК "Нафтогаз Украины", в офисе АО "Укртрансгаз" и у руководителей частных предприятий", — говорится в сообщении.

Обыски производятся по факту незаконного отчуждения природного газа на 2,2 млрд гривен, которое произошло в 2020 году.

"Следователи ГБР осуществляют досудебное расследование по противоправному отчуждению 305 миллионов куб. м природного газа должностными лицами АО "Укртрансгаз", НАК "Нафтогаз Украины" при соучастии с другими лицами", — пояснили в Бюро.

В настоящее время правоохранители проверяют информацию о правомерности возврата "Нафтогазом" долга возникшим более двадцати лет назад коммерческим структурам.

По данным следствия, руководство "Нафтогаза" по обращению "Укртрансгаза" согласовало заключение мирового соглашения с коммерческими структурами без надлежащих полномочий и оснований. В свою очередь Хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение, что позволило в конце 2020 вывести из собственности государства 305 миллионов куб. м природного газа.

Сумма ущерба составляет 2 млрд 182 млн гривен.

Кроме того, установлено, что тогдашний руководитель "Нафтогаза" подписал решение акционера "Укртрансгаза" о мировых соглашениях без согласования Наблюдательного Совета.

Ранее в СМИ писали, что следователи ГБР проводят обыски у бывшего главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

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