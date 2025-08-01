"Где крупная рыба?": нардеп назвал причину голосования за скандальный законопроект о НАБУ

Верховная Рада / © Ярослав Железняк / Facebook

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Отсутствие эффективных расследований в отношении высших должностных лиц стало одной из причин того, что многие народные депутаты проголосовали за скандальный законопроект №12414, которым ограничивались полномочия НАБУ и САП и который вызвал массовые протесты в обществе и критику европейских партнеров.

Об этом заявил народный депутат от «Слуги народа», член комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Алексей Жмеренецкий в интервью Наталье Мосейчук.

По его словам, у нардепов «подсознательно накопилось много недовольства работой антикоррупционных органов».

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«У депутатов есть главный вопрос: где крупная рыба? Потому что от этого зависит сигнал системе, что все изменилось… Почему только мелкие дела…» — отметил Жмеренецкий.

При этом он добавил, что существует «сложная система структурирования украденных активов».

«Крупная рыба сама ничего не подписывает, деньги в пакетах не берет», — подытожил нардеп.

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла скандальный законопроект №12414. Его отдельные положения ликвидируют независимость НАБУ и САП.

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Из-за массовых протестов против принятого закона президент Украины Владимир Зеленский согласовал текст нового законопроекта о работе НАБУ и САП.

В четверг, 31 июля, Верховная Рада проголосовала за принятие законопроекта №13533 о возвращении независимости Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.