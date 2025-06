Где находится вице-премьер Чернышев, которому "закидали" побег из Украины: ответ Минединства

Алексей Чернышев / © УНИАН

Вице-премьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышев находится в плановой командировке в странах Евросоюза.

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на ответ Министерства национального единства.

В Минединстве заверили, что командировка их министра проходит в штатном режиме.

«Подобные рабочие поездки являются привычной частью работы вице-премьер-министра. Течение рабочих встреч вице-премьера, в частности в заграничных командировках, освещается на официальной странице Алексея Чернышева в Facebook и на официальных ресурсах Министерства национального единства.

Контекст

13 июня НАБУ и САП сообщили о подозрении в неправомерном обогащении ряда экс-подчиненных Чернышева в Министерстве регионального развития и НАК «Нафтогаз Украины».

Нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко утверждал, что НАБУ якобы готовит подозрение Чернышеву, но это не произошло.

17 июня Чернышев в онлайн формате открыл форум «Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery», который состоялся в Киеве. Это дало причину разгонять слухи в Сети, что министр, возможно, не хочет возвращаться в Украину.

Раньше мы писали, что в Верховной Раде осталось рекордно низкое количество нардепов.