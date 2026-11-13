Где пройдут следующие мирные переговоры: Зеленский назвал локации

«Давайте скорее, ребята»: Зеленский назвал две вероятные локации для следующего раунда мирных переговоров / © Associated Press

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Следующие мирные переговоры по окончании войны в Украине могут состояться в ОАЭ или Швейцарии.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам встречи со спецпредставителями Трампа Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом в Дублине, передают «Новости.LIVE».

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По словам Зеленского, окончательное место проведения следующего этапа переговоров будет зависеть от переговорных команд. Скорее всего, это будет Швейцария или ОАЭ.

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«Мы открыты. Вы знаете, мой сигнал был очень прост, давайте быстрее, ребята, если можно, сейчас была встреча, давайте дальше», — заявил президент.

Зеленский добавил, что Украина может вернуть из плена более тысячи человек, после чего, по его мнению, необходимо работать над договоренностями о прекращении огня.

В свою очередь Стив Уиткофф заявил, что следующая встреча переговорных команд уже запланирована.

«Следующая встреча уже запланирована, и мы все будем прилагать очень большие усилия, чтобы достичь этой цели (окончание войны — ред.)», — сказал Уиткофф.

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Напомним, в четверг поздно вечером Владимир Зеленский и глава СВР Рустем Умеров на аэродроме вблизи Дублина провели переговоры с посланниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

По итогам встречи Зеленский и Кушнер сообщили, что Путин согласился на участие Европы в переговорах.

Перед встречей с Зеленским посланники Трампа беседовали с Владимиром Путиным.

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