Где прячется Путин: для него создали три одинаковых кабинета в разных частях РФ (фото)

Президент России Владимир Путин

Российские СМИ выяснили, что у президента РФ Владимира Путина есть по меньшей мере три одинаковых рабочих кабинета, расположенных в разных регионах страны. Их создали для того, чтобы скрыть реальное место пребывания диктатора.

Об этом говорится в материале расследовательского проекта «Настоящего времени» под названием «Система».

Как отмечают авторы расследования, копии кабинета Путина из его резиденции в Ново-Огарево (под Москвой) были воспроизведены также в Сочи и на Валдае.

Изучив «сотни публикаций» на сайте Кремля за последнее десятилетие и просмотрев «десятки часов» программы «Москва.Кремль.Путин», журналисты пришли к выводу, что существуют три разных помещения, которые кремлевская пресс-служба выдает за одно. Доказательствами этого служат три ключевые детали: дверная ручка, декоративная линия на стене и папки для документов.

Кабинет российского диктатора в Ново-Огарево впервые показали около 10 лет назад, в Сочи — с 2020 года, а в Валдае — с 2018-го. Расследователи обратили внимание, что во всех трех кабинетах, которые появляются в пропагандистских сюжетах, шов на стене за рабочим столом расположен на разной высоте. Также отличаются уровень размещения дверных ручек, рисунок на письменном гарнитуре и оттенок столешницы.

Еще одним доказательством того, что Путина снимали не только в Ново-Огарево, но и в кабинетах-двойниках, «Система» называет внутреннюю переписку кремлевских пропагандистов. В частности, когда журналист Павел Зарубин демонстрировал «эксклюзивные кадры из Ново-Огарево», его операторы на тот момент находились в командировке в Сочи.

Расследователи также установили, что президент России прекратил пользоваться кабинетом в Ново-Огарево в начале 2025 года, а в Сочи — еще в январе 2024-го. Авторы расследования связывают это с тем, что после начала полномасштабной войны против Украины диктатор опасается за собственную безопасность. Например, в Сочи до его резиденции могут добраться украинские дроны.

Сейчас, по выводам расследователей, все новые видео с Путиным снимаются именно в кабинете на Валдае.

Напомним, проект «Система» также информировал, что Кремль регулярно выдает заранее записанные встречи Путина за «свежие» выступления. Такие видео называют «консервами», а их цель — создать иллюзию активности диктатора. Механизм прост: чиновники записывают встречу заранее, а в день публикации появляются на других мероприятиях в той же одежде. Однако сохранить идентичность не удается, о чем свидетельствуют детали.