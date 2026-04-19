Где сейчас конфискованы миллионы «Ощадбанка»: Зеленский ответил

В Венгрии показали деньги и золото конфисковано у задержанных украинских инкассаторов Правительство Венгрии

Президент Владимир Зеленский планирует обсудить с лидером партии «Тиса», победившей на парламентских выборах в Венгрии, Петером Мадяром возвращение средств «Ощадбанка», конфискованных Венгрией.

Об этом Зеленский сказал в эфире телемарафона.

«Деньги хотелось бы вернуть. Они там деньги у нас некоторые забрали. Будем говорить уже с Мадяром. Я думаю, что должны вернуть. Эти деньги просто Орбан украл», — сказал Зеленский.

По его мнению, победа партии «Тиса» на выборах является окном возможностей для двусторонних отношений Украины и Венгрии.

Скандал с задержанием украинских инкассаторов в Венгрии

Напомним, 6 марта Венгрия захватила инкассаторов Ощадбанка, которые, по предварительным данным, перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота между Райффайзен Банк Австрия и Ощадбанком Украины.

Венгерские власти обнародовали фотографии наличных и золотых слитков, которые были конфискованы у задержанных на территории страны работников украинского государственного банка.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал такие действия Будапешта государственным терроризмом, рэкетом и взятием заложников.

В конце концов инкассаторы вернулись в Украину, но деньги венгры прибрали себе в руки.