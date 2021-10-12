"Где тот финиш?": лидеры ЕС ответили на вопрос Зеленского об евроинтеграции Украины

"Где тот финиш?": лидеры ЕС ответили на вопрос Зеленского об евроинтеграции Украины

Зеленский обсуждал этот вопрос 12 октября с главой Европейского совета.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает логичным и ожидаемым шагом предоставление Украине европейской перспективы, ведь она разделяет с ЕС ценности. В свою очередь лидеры ЕС назвали три аспекта для вступления Украины в Евросоюз.

Об этом сказали президент Владимир Зеленский, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского Совета Шарль Мишель на пресс-конференции.

Также читайте Зеленский считает, что Евросоюзу нужно активнее фиксировать европейскую перспективу Украины

"Я сказал руководителям ЕС, мне как лидеру общества и страны не хватает этого понимания. Уже решили, что мы идем по этому пути, но где тот финиш — и есть он. Мне кажется, что этот сигнал должен получить каждый украинец — о том, что впереди будет окончательный важный результат", — заявил Зеленский, отвечая на вопрос журналистов, обсуждал ли он эту тему во время переговоров на саммите.

В свою очередь, глава Еврокомиссии назвала три аспекта для достижения членства Украины в ЕС реформы, экономическая интеграция и политическая ассоциация.

"Тот факт, что Украина является суверенным и независимым, и она способна определить собственные политические приоритеты — для нас очень важно. Есть три аргумента. Это реформы, постепенная экономическая интеграция и политическая ассоциация с ЕС. Важно, что мы единая европейская семья и мы работаем вместе", — высказалась Урсула фон дер Ляйен.

Также читайте ЕС планирует создать в Украине военную миссию - СМИ

А Шарль Мишель подтвердил, что на саммите обсуждался вопрос сближения ЕС и Украины и Зеленский приводил "очень солидные аргументы".

"Мы договорились, что нужно мобилизовать дискуссии в ЕС. В последние месяцы видно это ускорение, которое позволяет более объединить наших людей", — заявил Шарль Мишель.

Заленский подтвердил также, что Украина будет настойчиво работать со всеми партнерами для достижения цели.

Напомним, на саммите "Украина — ЕС" в Киеве 12 октября Украина и Европейский Союз 12 октября подписали соглашение о едином авиационном пространстве, известное как "авиационный безвиз" или "открытое небо".

Как сообщалось, ранее глава государства Владимир Зеленский отметил, что Украина — это Европа, а потому обязательно будет в Европейском Союзе.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку