Где встретятся Зеленский с Путиным: Reuters назвало страну

Владимир Путин и Владимир Зеленский и Владимир Путин / © ТСН.ua

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина может состояться в Венгрии.

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации США.

После встречи 18 августа в Вашингтоне и президент США Дональд Трамп, и Зеленский выразили надежду, что тот саммит в конце концов приведет к трехсторонним переговорам с Путиным.

Вечером глава Белого дома сообщил в соцсетях, что уже позвонил российскому диктатору и начал организацию встречи между Путиным и Зеленским, после которой должен состояться трехсторонний саммит.

По словам источника в европейской делегации, Трамп сказал европейским лидерам, что такую последовательность событий предложил Путин.

«Хотя Кремль еще официально не подтвердил согласие, высокопоставленный чиновник администрации США заявил, что встреча Путина и Зеленского может состояться в Венгрии», — отметило издание.

Как заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, переговоры могут состояться в течение двух недель. Такую же информацию — о встрече Путина и Зеленского в течение ближайших двух недель — опубликовало и издание The Telegraph.

К слову, журналист Axios Барак Равид ранее заявил, что встреча президентов Украины и России может состояться до конца августа.

По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, встреча Зеленского с Путиным должна состояться в Европе. Одним из городов может быть швейцарская Женева.