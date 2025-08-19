- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 319
- Время на прочтение
- 1 мин
Где встретятся Зеленский с Путиным: Reuters назвало страну
Переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным могут состояться в стране ЕС.
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина может состояться в Венгрии.
Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации США.
После встречи 18 августа в Вашингтоне и президент США Дональд Трамп, и Зеленский выразили надежду, что тот саммит в конце концов приведет к трехсторонним переговорам с Путиным.
Вечером глава Белого дома сообщил в соцсетях, что уже позвонил российскому диктатору и начал организацию встречи между Путиным и Зеленским, после которой должен состояться трехсторонний саммит.
По словам источника в европейской делегации, Трамп сказал европейским лидерам, что такую последовательность событий предложил Путин.
«Хотя Кремль еще официально не подтвердил согласие, высокопоставленный чиновник администрации США заявил, что встреча Путина и Зеленского может состояться в Венгрии», — отметило издание.
Как заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, переговоры могут состояться в течение двух недель. Такую же информацию — о встрече Путина и Зеленского в течение ближайших двух недель — опубликовало и издание The Telegraph.
К слову, журналист Axios Барак Равид ранее заявил, что встреча президентов Украины и России может состояться до конца августа.
По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, встреча Зеленского с Путиным должна состояться в Европе. Одним из городов может быть швейцарская Женева.