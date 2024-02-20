Генассамблея ООН и Совбез соберутся к годовщине полномасштабного вторжения в Россию в Украину

В ООН состоятся дебаты о ситуации в Украине
В пятницу, 23 февраля, Генеральная Ассамблея ООН обсудит вопрос повестки дня «Ситуация на временных оккупированных территориях Украины», а Совет Безопасности проведет открытые дебаты по поводу второй годовщины полномасштабного российского вторжения.
В секретариате Совбеза сообщили, что дебаты в РБ начнутся в 15:00 по восточноамериканскому времени (22:00 по Киеву), пишет Укринформ.
С просьбой по поводу заседания Совета Безопасности обратилась Украина при поддержке Словении, которая в настоящее время является непостоянным членом СБ. Ожидается, что с докладом выступит генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. В дебатах примет участие вице-премьер-министр – министр иностранных дел Словении Таня Файон.
Напомним, что ранее Международный суд ООН вынес решение по делу Украины против России.
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