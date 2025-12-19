Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию по правам человека на оккупированных территориях Украины

ООН / © unsplash.com

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека на временно оккупированных территориях Украины, включая Автономную Республику Крым и Севастополь".

Как передает Укринформ, за документ проголосовали 79 стран, против 16, еще 73 государства воздержались.

Против резолюции выступили, в частности, Россия, Белоруссия, Китай, Иран, Северная Корея, Куба, Никарагуа, а также ряд стран Африки.

Документ охватывает ситуацию с правами человека на всех временно оккупированных Россией территориях Украины и предусматривает усиленный международный мониторинг системных нарушений, осуществляемых российской оккупационной администрацией в отношении местного населения.

В резолюции содержится четкое осуждение агрессивной войны РФ против Украины, подтверждается суверенитет и территориальная целостность Украины в пределах международно признанных границ, а также отмечается непризнание каких-либо попыток изменить статус украинских территорий. Генассамблея потребовала от России немедленно прекратить агрессию и вывести все войска с территории Украины.

Отдельно выражается серьезная обеспокоенность милитаризацией оккупированных территорий, принудительной мобилизацией их жителей в вооруженные силы РФ, преследованием журналистов, правозащитников и общественных активистов, а также разрушением культурного наследия, в частности в Крыму.

Нынешний документ дополнен положениями, прямо осуждающими пытки, бесчеловечное обращение и другие грубые нарушения прав человека в отношении украинских военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских. Резолюция опирается на выводы Независимой международной комиссии по расследованию преступлений РФ, подтвердившую факты насильственных исчезновений и пыток как на оккупированных территориях Украины, так и в самой России.

Генассамблея также призывает РФ обеспечить беспрепятственный доступ международных механизмов, в частности Международного комитета Красного Креста, к местам содержания украинских военнопленных и гражданских, гарантировать им необходимую медицинскую помощь, провести полный обмен пленных и освободить всех незаконно удерживаемых лиц — крымских татар, гражданских, политических заключенных и журналистов.

В документе напоминается о предупреждении Генсека ООН о возможном включении России в так называемый «список позора» за преступления сексуального насилия, связанные с войной. Отмечается, что РФ уже третий год подряд находится в аналогичном списке как «злостная нарушительница» из-за убийств и увечий украинских детей и атаки на образовательные и медицинские учреждения.

Кроме того, осуждается систематический отказ российских властей предоставлять информацию о судьбе и местонахождении похищенных или пленных украинцев и выдвигается требование немедленно раскрыть эти данные.

Резолюцию Генассамблеи ООН по ситуации с правами человека в Крыму принимают ежегодно с 2016-го. С 2023 г. документ охватывает все временно оккупированные территории Украины.

Напомним, международное сообщество получило новые доказательства военных преступлений РФ. Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщила на дебатах в ООН об ужасной гибели двух 16-летних подростков из временно оккупированного Мелитополя.