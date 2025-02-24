Генассамблея ООН приняла резолюции Украины и США по поводу войны

В третью годовщину вторжения России в Украину Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую агрессию России и требующую вывода российских войск из Украины.

Об этом сообщает Голос Америки.

Этот вариант резолюции поддержали 93 страны, среди которых почти все государства ЕС. Против проголосовали 18 стран, включая США, Россию, Белоруссию, Венгрию и Израиль. Китай удержался, а 65 стран не высказали четкую позицию, воздержавшись от голосования.

93 страны проголосовали за американский вариант резолюции, в то время как 8 стран выступили против, а 73 страны, в том числе Украина, воздержались. Поправка России в американскую резолюцию не нашла поддержки, поэтому Россия проголосовала против. Этот вариант резолюции называется "Путь к миру" и призывает к деэскалации ситуации в Украине, будучи более мягким по отношению к России.

Генассамблея ООН приняла резолюцию / Фото: UN News

Напомним, ранее мы писали о том, что в годовщину полномасштабного вторжения РФ и мировые лидеры в Киеве пообещали Украине.

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