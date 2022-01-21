Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую любое возражение Холокоста

Игнорирование исторического факта тех ужасающих событий повышает риск, что они повторятся.

Генеральная Ассамблея ООН поддержала внесенную Германией и Израилем резолюцию, осуждающую любое полное или частичное отрицание Холокоста как исторического события. В Нью-Йорке документ поддержали 114 из 193 государств, против выступил только Иран, пишет Укринформ.

В тексте резолюции отмечается, что память о преступлениях имеет ключевое значение для предотвращения новых актов геноцида, а игнорирование исторического факта тех ужасающих событий повышает повторяющийся риск.

Генассамблея отвергает и безоговорочно осуждает любое полное или частичное отрицание Холокоста как исторического события и настойчиво призывает все государства-члены безоговорочно отвергать любое полное или частичное отрицание Холокоста как исторического события или любое искажение его истории. с этой целью, говорится в документе.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гетерреш приветствует принятие этой исторической резолюции.

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"Мы никогда не должны ослаблять бдительность по отношению к попыткам отрицать, искажать или преуменьшать значение Холокоста. Мы также должны адаптироваться и реагировать на новые формы антисемитизма, подпитываемые невежеством или распространяемыми в Интернете теориями заговора. Сегодняшняя резолюция, принятая консенсусом, ясно дает понять, что все государства-члены должны осудить возражения Холокоста и активно бороться с ним", — отметил спикер Генсека Стефан Дюжаррик.

Напомним, что ранее во Львове диггеры нашли в городской канализации тайники евреев времен Холокоста.

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