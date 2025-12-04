Генассамблея ООН приняла резолюцию о немедленном возвращении депортированных украинских детей

Генассамблея ООН

Реклама

На специальной чрезвычайной сессии Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую Россию за принудительное перемещение и депортацию украинских детей и обязывающую вернуть всех несовершеннолетних на родину. Документ поддержала 91 страна-член ООН. Против проголосовали 12 государств, еще 57 воздержались, – пишет Укринформ.

Среди выступивших против резолюции – Россия, Беларусь, Буркина-Фасо, Куба, Северная Корея, Иран, Нигер и Судан.

Документ требует от РФ «немедленного, безопасного и безусловного возвращения всех украинских детей, принудительно перемещенных или депортированных», а также прекращения любых практик принудительного перемещения, депортации, развода детей с семьями, изменения их статуса через гражданство, усыновление или устройство в приемные семьи. Отдельно осуждается попытка РФ оказать идеологическое влияние на украинских детей.

Реклама

Генассамблея отмечает, что судьба украинских детей, которых с 2014 года незаконно перемещали с временно оккупированных территорий или депортировали в РФ, вызывает «глубокую обеспокоенность». В документе подчеркивается, что такие действия нарушают Женевские конвенции, запрещающие индивидуальные и массовые перемещения защищенных лиц с оккупированных территорий.

Отдельно государства-члены ООН осудили законодательные и административные решения России после 2022 года, упростившие предоставление гражданства украинским детям, прежде всего сиротам.

Генассамблея также отметила необходимость привлечения к ответственности всех, кто причастен к этим преступлениям, и поддержала международные и государственные усилия, направленные на безопасное и безусловное возвращение детей и обеспечение их реабилитации.

В резолюции упоминается работа Международной коалиции по возвращению украинских детей. Генерального секретаря ООН призвали привлечь свои «хорошие услуги», в частности через спецпредставителя по вопросам детей и вооруженных конфликтов, чтобы получить полную информацию о местонахождении и состоянии украинских детей и обеспечить доступ к ним международных гуманитарных и мониторинговых организаций.

Реклама

Напомним, международное сообщество получило новые доказательства военных преступлений РФ. Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщила на дебатах в ООН об ужасной гибели двух 16-летних подростков из временно оккупированного Мелитополя.