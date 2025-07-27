Генерал Бен Ходжес / © Associated Press

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Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что использование Западом 300 миллиардов евро замороженных российских активов для поддержки Украины могло бы существенно изменить течение войны.

Об этом он заявил в эфире Эспрессо.

Замороженные активы России в объеме 300 миллиардов евро могли бы радикально изменить ситуацию на фронте, если бы страны Запада использовали их для финансирования обороны Украины.

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Об этом в эфире Эспрессо заявил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью ведущему программы «Студия Запад» Антону Борковскому.

«Сейчас чрезвычайно важно сосредоточиться на том, чтобы максимально усложнить, а по возможности полностью заблокировать экспорт российской нефти через Балтийское и Черное моря с помощью так называемого теневого флота», — подчеркнул Ходжес.

Он пояснил, что перекрытие нефтяных потоков, в частности из-за правовых механизмов или ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре, стало бы серьезным ударом по российской экономике.

«Без поступлений от экспорта нефти Россия не сможет поддерживать свой военный потенциал на нынешнем уровне», — подчеркнул генерал.

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Ходжес также отметил, что экономика РФ уже находится в искусственном состоянии и ее слабость признают даже сами российские чиновники.

«Если бы западные страны, в том числе США, использовали 300 миллиардов евро замороженных российских активов для финансирования обороны Украины, это кардинально изменило бы ход войны. Это был бы четкий сигнал России о том, что Запад действительно настроен серьезно», — отметил он.

По мнению генерала, сейчас диктатор Путин все еще сомневается в решимости западных союзников, а значит, считает, что может действовать безнаказанно.

Ранее сообщалось, что по истечении 50-дневного срока, который Дональд Трамп якобы дал Путину, США будут вынуждены принимать новые решения по военной помощи Украине.

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Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что украинские военные являются «оружием, которое защищает всех», и попросит ЕС финансировать их зарплаты.