Генерал-майор СБУ о мотивах покушения на Шефира: Надо искать обиженных среди олигархов и "решал"

Генерал-майор СБУ о мотивах покушения на Шефира: Надо искать обиженных среди олигархов и "решал"

По словам Вовка, после такого дерзкого покушения на убийство можно сделать вывод, что правоохранительная система не действует на опережение.

Надо искать обиженных людей среди так называемых олигархов и "решал". Первый помощник Сергей Шефир, очевидно, имел влияние на ситуацию с государственным бюджетом Украины. И его определенные решения могли не понравиться.

Об этом эксперт по вопросам госбезопасности, генерал-майор СБУ Василий Вовк заявил в эфире "Украина 24", пишет "Сегодня".

"За политику у нас не убивают, у нас убивают за деньги. Надо искать обиженных людей среди так называемых олигархов. Я не имею в виду тех олигархов, которых мы называем каждый день, в том числе на телевидении. Имею ввиду "решал", типа деловых людей, которые добиваются государственного бюджета. Видимо, все-таки в обеспечении целостности бюджета участвует и господин Шефир. Думаю, именно это и послужило мотивом этого преступления ", — отметил Вовк.

По его мнению, после такого дерзкого покушения на убийство можно сделать вывод, что правоохранительная система не действует на опережение.

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"Объект нападения — это очень приближенный к президенту человек, один из ближайших людей президента. Это первый помощник президента. Это значительное событие. Есть признаки покушения на убийство. Здесь можно сделать два вывода: наша уголовная юстиция поглощена политикой, опустилась ниже плинтуса и на опережение никто не работает. Если идут уже такие покушения — это говорит о том, что нужно делать ревизию правоохранительной системы и фильтрацию руководящих лиц этой системы ", — добавил Василий Вовк.

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Между тем Службу безопасности Украины подключили к оперативным мероприятиям по делу о покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. СБУ совместно с Нацполицией и Управлением госохраны выясняет все обстоятельства происшествия.

Об этом рассказал пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко, пишет РБК-Украина.

"СБУ совместно с Национальной полицией и УГО, выясняет все обстоятельства происшествия. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, на месте работают сотрудники Службы безопасности. О дальнейшем ход — будем информировать дополнительно", — сообщил пресс-секретарь СБУ.

Напомним:

В автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира 22 сентября около 10 часов утра недалеко от села Лесники стреляли неизвестные . В автомобиль попало более десяти пуль , в результате чего ранения получил водитель транспортного средства. На месте работают следственно-оперативные группы полиции. Продолжается специальная полицейская операция по розыску злоумышленников.

. , в результате чего ранения получил водитель транспортного средства. На месте работают следственно-оперативные группы полиции. Продолжается специальная полицейская операция по розыску злоумышленников. Вызовом всей правоохранительной системе назвала нападение на авто Сергей Шефира генпрокурор Венедиктова. Она сейчас находится на месте обстрела вместе со следователями.

на авто Сергей Шефира генпрокурор Венедиктова. Она сейчас находится на месте обстрела вместе со следователями. Президент Украины Владимира Зеленского, который сейчас находится с рабочим визитом в Нью-Йорке, был оперативно проинформирован о покушении на его первого помощника.

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