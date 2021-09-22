Генерал-майор СБУ о мотивах покушения на Шефира: Надо искать обиженных среди олигархов и "решал"

По словам Вовка, после такого дерзкого покушения на убийство можно сделать вывод, что правоохранительная система не действует на опережение.
Надо искать обиженных людей среди так называемых олигархов и "решал". Первый помощник Сергей Шефир, очевидно, имел влияние на ситуацию с государственным бюджетом Украины. И его определенные решения могли не понравиться.
Об этом эксперт по вопросам госбезопасности, генерал-майор СБУ Василий Вовк заявил в эфире "Украина 24", пишет "Сегодня".
"За политику у нас не убивают, у нас убивают за деньги. Надо искать обиженных людей среди так называемых олигархов. Я не имею в виду тех олигархов, которых мы называем каждый день, в том числе на телевидении. Имею ввиду "решал", типа деловых людей, которые добиваются государственного бюджета. Видимо, все-таки в обеспечении целостности бюджета участвует и господин Шефир. Думаю, именно это и послужило мотивом этого преступления ", — отметил Вовк.
По его мнению, после такого дерзкого покушения на убийство можно сделать вывод, что правоохранительная система не действует на опережение.
"Объект нападения — это очень приближенный к президенту человек, один из ближайших людей президента. Это первый помощник президента. Это значительное событие. Есть признаки покушения на убийство. Здесь можно сделать два вывода: наша уголовная юстиция поглощена политикой, опустилась ниже плинтуса и на опережение никто не работает. Если идут уже такие покушения — это говорит о том, что нужно делать ревизию правоохранительной системы и фильтрацию руководящих лиц этой системы ", — добавил Василий Вовк.
Между тем Службу безопасности Украины подключили к оперативным мероприятиям по делу о покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. СБУ совместно с Нацполицией и Управлением госохраны выясняет все обстоятельства происшествия.
Об этом рассказал пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко, пишет РБК-Украина.
"СБУ совместно с Национальной полицией и УГО, выясняет все обстоятельства происшествия. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, на месте работают сотрудники Службы безопасности. О дальнейшем ход — будем информировать дополнительно", — сообщил пресс-секретарь СБУ.
Напомним:
- В автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира 22 сентября около 10 часов утра недалеко от села Лесники стреляли неизвестные. В автомобиль попало более десяти пуль, в результате чего ранения получил водитель транспортного средства. На месте работают следственно-оперативные группы полиции. Продолжается специальная полицейская операция по розыску злоумышленников.
- Вызовом всей правоохранительной системе назвала нападение на авто Сергей Шефира генпрокурор Венедиктова. Она сейчас находится на месте обстрела вместе со следователями.
- Президент Украины Владимира Зеленского, который сейчас находится с рабочим визитом в Нью-Йорке, был оперативно проинформирован о покушении на его первого помощника.
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