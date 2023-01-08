Генерал-майор СБУ прогнозирует плохой сценарий для России: "Их государство начинает "сыпаться" изнутри"

В России может начаться борьба за власть между силовиками, бизнесменами и военными.

Российское государство из-за ряда проблем начинает "сыпаться" изнутри, что может привести к роковым для него последствиям и может положительно повлиять на будущую победу Украины.

Такое мнение высказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун, сообщает "24 канал".

По его оценкам, страна-агрессор находится сейчас в сложнейшей ситуации.

"Фактически каждый шаг, который они (россияне – ред.) делают, куда бы он ни направился, приводит к еще большим проблемам внутри и вне России", – сказал генерал-майор.

Он также обратил внимание, что на первый взгляд, логические разговоры президента РФ Владимира Путина о мире во время Рождества не восприняли ни внутренняя аудитория, ни международная.

Еще одна из проблем России – прорезание голоса олигарха и владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Ягун подчеркнул, что это человек, который и близко не должен быть допущен к власти.

Высказываясь о Пригожине, генерал-майор напомнил, как тот предлагал вузам и лучшим факультетам России засчитывать без экзаменов ветеранов войны против Украины.

"Фактически он пытается затолкнуть на факультеты дипломатии, в МГИМО бывших зэков", — обратил внимание Ягун.

Он отметил, что это напоминает систему СССР – когда участников войны в Афганистане без экзаменов, только с аттестатом о школьном образовании "запихали" в вузы.

Экс-работник СБУ также напомнил, что у Пригожина нет ни профессионального образования, ни устойчивых связей в элите и он начинает руководить государством в совершенно неожиданных ракурсах. Он сам решает, кого увольнять, наказывать, отправлять на фронт, просто убивать, а кому давать путевку в жизнь через самые престижные российские факультеты.

Ягун заметил, что Пригожин напоминает Григория Распутина, который подобным образом руководил государством. История же показала, к каким роковым последствиям это привело. В то же время генерал-майор подчеркнул, что России не следует мешать, а только наблюдать. Не исключено, что Пригожин окончит так же, как и Распутин.

"Их государство начинает сыпаться изнутри, и, возможно, это один из тех моментов, которые повлияют на нашу будущую победу", – предположил Ягун.

По его словам, по поводу смены власти в РФ, то на сегодняшний день на поле игры есть силовики, бизнесмены и военные. Вряд ли силовики позволят бизнесменам захватить власть, однако, может начаться внутренняя борьба между этими несколькими группами.

Напомним, как считает российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский, элитам РФ уже наплевать на результаты войны против Украины, ведь они готовятся к гражданской войне внутри своей страны – за огромное перераспределение собственности. Это будет война между группами бандитов, которые будут сражаться за триллионные куски собственности.

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